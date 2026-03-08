Trump evalúa una operación de fuerzas especiales terrestres para incautar el uranio altamente enriquecido de Irán
La incertidumbre sobre la ubicación del material que puede ser utilizado para la fabricación de bombas nucleares se ha intensificado a casi nueve meses desde que fuera visto por la última vez por inspectores de Naciones Unidas.
El presidente Donald Trump está evaluando la opción de desplegar fuerzas especiales en tierra para incautar el uranio iraní cercano a grado armamentístico, mientras los funcionarios muestran creciente preocupación por la posibilidad de que el stock haya sido trasladado, según tres funcionarios diplomáticos informados sobre el asunto.
EEUU e Israel atacaron instalaciones nucleares clave durante la guerra de 12 días de junio. La incertidumbre sobre el uranio altamente enriquecido de Irán se ha intensificado porque han pasado casi nueve meses desde la última vez que inspectores atómicos de Naciones Unidas verificaron su ubicación, dijeron los funcionarios.
“No han podido llegar hasta él y en algún momento, quizá lo hagamos nosotros”, dijo Trump la noche del sábado durante una sesión informativa a bordo del Air Force One. “No hemos ido tras él, pero es algo que podríamos hacer más adelante. No lo haríamos ahora”.
Uno de los objetivos declarados de los ataques contra Irán ha sido privar a la República Islámica de cualquier capacidad para producir armas nucleares. Pero los bombardeos contra instalaciones atómicas el año pasado complicaron la tarea de rastrear el uranio. Eso se ha convertido nuevamente en un asunto activo para los planificadores militares, y no está claro si alguna operación especial sería llevada a cabo por fuerzas estadounidenses o israelíes.
En público, los funcionarios estadounidenses han proyectado confianza en que saben dónde está almacenado el uranio. En privado, se dice que existe menos certeza. En las semanas previas a los últimos ataques de EEUU e Israel, monitores del Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, observaron actividad sostenida fuera de túneles construidos en una ladera cerca de Isfahán, donde el material fue documentado por última vez antes de que comenzaran los combates.
