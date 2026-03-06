Trump exige la "rendición incondicional" de Irán a punto de completar una semana desde el inicio de los ataques

Los comentarios de Trump suponen una escalada dramática de sus demandas una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto con Israel. (Foto: Reuters)

El mandatario hizo estas declaraciones en las redes sociales pocas horas después de que su par iraní anunció que algunos países no especificados iniciaron esfuerzos de mediación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el viernes la "rendición incondicional" de Irán, lo que supone una escalada dramática de sus demandas una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto con Israel.

Trump hizo estas declaraciones en las redes sociales pocas horas después de que su par iraní anunció que algunos países no especificados iniciaron esfuerzos de mediación, en lo que supone una de las primeras señales de una iniciativa diplomática para poner fin al conflicto.

"¡No habrá acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió Trump. "Después de eso, y de la selección de un líder o líderes GRANDES y ACEPTABLES, nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", agregó.

Israel bombardeó el viernes la capital libanesa, Beirut, tras ordenar una evacuación sin precedentes de todos los barrios del sur de la ciudad, en una importante ampliación de la guerra.

También lanzó una nueva ola de ataques contra Irán, afirmando que 50 de sus aviones de combate bombardearon un búnker situado bajo el complejo en Teherán del líder supremo Alí Jamenei, que seguía siendo utilizado por los dirigentes iraníes tras su muerte.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, publicó en la red social X que "algunos países iniciaron esfuerzos de mediación", sin identificar a los países ni proporcionar más detalles.

"Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudamos en lo más mínimo en defender la dignidad y la autoridad de nuestro país. La mediación debe dirigirse a aquellos que subestimaron al pueblo iraní y desencadenaron este conflicto", añadió.

Según el sistema iraní, el presidente está subordinado al líder supremo, pero Pezeshkian forma parte ahora de un panel que ha asumido las funciones de Jamenei.