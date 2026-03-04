Mojtabá Jamenei, el poderoso hijo del asesinado líder supremo de Irán y favorito para sucederle

Mojtabá no se encontraba en Teherán durante el ataque que destruyó el complejo del líder supremo el fin de semana. Foto: Reuters

De 56 años de edad, Mojtabá acumuló poder bajo el mandato de su padre como figura destacada de las fuerzas de seguridad y del vasto imperio empresarial que estas controlan. Su elección enviaría una señal de que los partidarios de la línea dura siguen al mando.

Mojtabá Jamenei, el poderoso hijo del líder supremo iraní asesinado Alí Jamenei, está vivo y es el favorito para suceder a su padre, según informaron el miércoles dos fuentes iraníes a Reuters.

Mientras nuevas explosiones resonaban en Teherán, existían dudas sobre el plan del funeral de Jamenei, de 86 años, asesinado por las fuerzas israelíes en el primer asesinato de un máximo dirigente de un país mediante un ataque aéreo. Se esperaba que el cuerpo fuera velado en una gran mezquita de Teherán el miércoles por la tarde, pero medios estatales informaron de que la ceremonia de despedida se había pospuesto.

Estados Unidos e Israel continuaron el miércoles con sus ataques ininterrumpidos contra Irán, en una campaña que, según el máximo comandante estadounidense, iba "por delante de nuestro plan de juego".

Sin embargo, la caída de los mercados globales se convirtió en una debacle en Asia, incluyendo una caída récord en Seúl, ya que los inversionistas no se mostraron convencidos por las garantías del presidente estadounidense, Donald Trump, de que reabriría rápidamente el corredor marítimo más importante del mundo y liberaría el petróleo y el gas bloqueados de Medio Oriente.

Las dos fuentes iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Mojtabá, de 56 años, no se encontraba en Teherán durante el ataque que destruyó el complejo del líder y también mató a la esposa de Jamenei, a otro hijo y a varias figuras militares y de liderazgo de alto rango.

Irán dijo que la Asamblea de Expertos que elegirá al nuevo líder anunciará su decisión en breve, la segunda vez que lo hace desde la fundación de la República Islámica en 1979.

"El líder supremo será identificado en la próxima oportunidad, estamos cerca de llegar a una conclusión. Sin embargo, la situación en el país es de guerra", dijo el miembro de la Asamblea, el ayatolá Ahmad Jatami, a la televisión estatal. Afirmó que los candidatos ya habían sido identificados, pero no reveló sus nombres.

Israel dijo que perseguiría a quienquiera que fuera elegido.

"Todo líder nombrado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir Israel, amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco para su eliminación", dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado. "No importa cuál sea su nombre o el lugar donde se esconda".

Israel dijo que atacó objetivos en todo Irán por quinto día consecutivo. Un caza F-35 israelí derribó un Yak-130 iraní sobre Teherán, lo que se cree que es la primera vez que el F-35 de nueva generación derriba un avión tripulado en combate.

Claro favorito

Otros candidatos a líder supremo, entre ellos Hasán Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica y representante del ala más reformista, a la que se ha apartado del liderazgo en las últimas décadas.

Pero el claro favorito parece ser Mojtabá, que acumuló poder bajo el mandato de su padre como figura destacada de las fuerzas de seguridad y del vasto imperio empresarial que estas controlan. Su elección enviaría una señal de que los partidarios de la línea dura siguen al mando.

Algunos iraníes han celebrado abiertamente la muerte de Jamenei, cuyas fuerzas de seguridad mataron a miles de manifestantes antigubernamentales hace solo unas semanas en los mayores disturbios internos desde la época de la revolución.

Pero los iraníes enfadados con el Gobierno dijeron que era poco probable que hubiera muchas señales de protesta mientras caen las bombas.

"No tenemos ningún lugar al que ir para protegernos de los ataques, ¿cómo podemos protestar?", dijo Farah, de 45 años, por teléfono desde Teherán.

La Guardia Revolucionaria y la milicia basiyí "están por todas partes". "Nos matarán. Odio este régimen, pero primero tengo que pensar en la seguridad de mis dos hijos", dijo.

A pesar de la esperanza inicial de EEUU de una destitución rápida y decisiva de los líderes clericales de Teherán, Irán mantuvo los ataques en respuesta contra Israel y los Estados árabes del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses.

El almirante Brad Cooper, comandante general de la campaña estadounidense como jefe del Mando Central del Ejército, dijo que 50.000 soldados, 200 aviones y dos portaaviones participaban en "ataques ininterrumpidos contra Irán, desde el lecho marino hasta el espacio y el ciberespacio", y que se estaban enviando más recursos.

Amenazas

"Mi valoración operativa general es que nos estamos adelantando a nuestro plan de juego", afirmó Cooper. "En términos sencillos, nos centramos en disparar a lo que nos puede disparar".

La campaña también se ha extendido al Líbano, donde Israel ha bombardeado Beirut y ha prometido erradicar al grupo Hezbolá, respaldado por Irán, después de que este lanzara ataques contra Israel.

El ejército israelí dijo el miércoles que sus fuerzas terrestres estaban avanzando en el sur de Líbano y ordenó a los residentes que evacuaran toda la franja de territorio al sur del río Litani.

En Israel, las sirenas antiaéreas sonaron como advertencia y los edificios temblaron cuando se interceptaron los misiles iraníes.

Los precios del petróleo subían el miércoles mientras Teherán atacaba barcos e instalaciones energéticas, cerrando la navegación por el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo cerca de su costa.

Decenas de barcos se han detenido en el golfo Pérsico. Qatar, uno de los principales productores mundiales de gas natural licuado, ha cerrado la producción. Irak ha reducido la producción de petróleo.

El estrecho está bajo el "control total· de la Armada iraní, según declaró el miércoles la Guardia Revolucionaria, que advirtió a los buques que no transiten por la vía marítima, según informó la agencia semioficial de noticias Fars.

Trump afirmó que la Armada de los Estados Unidos podría comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho si fuera necesario. Sin embargo, los armadores y analistas no están seguros de que eso sea suficiente para detener el aumento de los precios, ni de que los Estados Unidos puedan prescindir de buques para hacerlo sin exponerlos a posibles ataques.

Trump se arriesga a sufrir consecuencias políticas si persisten los altos precios de la energía, mientras su Partido Republicano intenta mantener el poder en las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.