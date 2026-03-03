Trump anuncia que EEUU cortará todo el comercio con España, en medio de la apuesta de Ana Botín del Santander por el mercado estadounidense
"España se ha portado fatal", dijo Trump a periodistas, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para misiones relacionadas a los ataques contra Irán.
Noticias destacadas
El Presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos cortaría todo comercio con España, después de que ese país se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para misiones relacionadas a los ataques contra Irán.
"España se ha portado fatal", dijo Trump a periodistas durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, y añadió que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, "romper todas las relaciones" con Madrid. "Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", añadió.
Los comentarios de Trump ocurrieron después de que Estados Unidos trasladara 15 aviones, incluidos aviones cisterna de reabastecimiento, de las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, después de que el Gobierno socialista del país dijera que no permitiría su utilización para atacar a Irán.
Además, ocurren apenas un mes después del anuncio de la adquisición por parte de Santander de la estadounidense Webster Financial, en una operación que según analistas refleja la ambición de la presidenta Ana Botín de que el banco español se convierta en un actor importante en la banca minorista estadounidense. "Webster nos proporciona el cambio definitivo que necesitábamos en Estados Unidos", afirmó Botín a inicios del mes pasado.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que España no permitiría que se utilizaran sus bases militares porque la ofensiva no estaba contemplada en su acuerdo con Estados Unidos ni se ajustaba a la Carta de las Naciones Unidas.
Tensas relaciones bilaterales
Las relaciones entre España y Estados Unidos se han visto tensas por asuntos como la migración y la negativa de Madrid a comprometerse a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB, como han hecho la mayoría de los demás países europeos.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, una de las pocas voces de izquierda que quedan en Europa, se negó anteriormente a permitir que los buques que transportaban armas a Israel atracaran en España.
El mes pasado, en tanto, anunció planes para procesar individualmente a los propietarios de plataformas de redes sociales, entre los que se encuentran destacados estadounidenses, por contenidos tóxicos.
También escribió un artículo de opinión en el New York Times en el que afirmaba que los "líderes al estilo MAGA" estaban engañando al público sobre los supuestos males de la migración.
Trump volvió a hacer referencia a la negativa de España a atender las peticiones de Estados Unidos de que todos los miembros de la OTAN destinen el 5% de su PIB a defensa, y añadió: "España no tiene absolutamente nada que nosotros necesitemos".
"Tengo derecho a detener cualquier negocio que tenga que ver con España. Embargos: puedo hacer lo que quiera con ellos, y es posible que lo hagamos con España", afirmó.
Bessent, que habló junto a Trump, dijo que daría instrucciones al Representante de Comercio de Estados Unidos y al Departamento de Comercio para que iniciaran investigaciones sobre cómo sancionar a España.
El Gobierno español dijo que Madrid "es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo".
"También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"
Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete