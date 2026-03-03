Trump anuncia que EEUU cortará todo el comercio con España, en medio de la apuesta de Ana Botín del Santander por el mercado estadounidense

Trump y el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Oficina Oval, junto al vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. (Reuters)

"España se ha portado fatal", dijo Trump a periodistas, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para misiones relacionadas a los ataques contra Irán.

El Presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos cortaría todo comercio con España, después de que ese país se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para misiones relacionadas a los ataques contra Irán.

"España se ha portado fatal", dijo Trump a periodistas durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, y añadió que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, "romper todas las relaciones" con Madrid. "Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", añadió.

Los comentarios de Trump ocurrieron después de que Estados Unidos trasladara 15 aviones, incluidos aviones cisterna de reabastecimiento, de las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, después de que el Gobierno socialista del país dijera que no permitiría su utilización para atacar a Irán.

Además, ocurren apenas un mes después del anuncio de la adquisición por parte de Santander de la estadounidense Webster Financial, en una operación que según analistas refleja la ambición de la presidenta Ana Botín de que el banco español se convierta en un actor importante en la banca minorista estadounidense. "Webster nos proporciona el cambio definitivo que necesitábamos en Estados Unidos", afirmó Botín a inicios del mes pasado.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que España no permitiría que se utilizaran sus bases militares porque la ofensiva no estaba contemplada en su acuerdo con Estados Unidos ni se ajustaba a la Carta de las Naciones Unidas.

Tensas relaciones bilaterales

Las relaciones entre España y Estados Unidos se han visto tensas por asuntos como la migración y la negativa de Madrid a comprometerse a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB, como han hecho la mayoría de los demás países europeos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, una de las pocas voces de izquierda que quedan en Europa, se negó anteriormente a permitir que los buques que transportaban armas a Israel atracaran en España.

El mes pasado, en tanto, anunció planes para procesar individualmente a los propietarios de plataformas de redes sociales, entre los que se encuentran destacados estadounidenses, por contenidos tóxicos.

También escribió un artículo de opinión en el New York Times en el que afirmaba que los "líderes al estilo MAGA" estaban engañando al público sobre los supuestos males de la migración.

Trump volvió a hacer referencia a la negativa de España a atender las peticiones de Estados Unidos de que todos los miembros de la OTAN destinen el 5% de su PIB a defensa, y añadió: "España no tiene absolutamente nada que nosotros necesitemos".

"Tengo derecho a detener cualquier negocio que tenga que ver con España. Embargos: puedo hacer lo que quiera con ellos, y es posible que lo hagamos con España", afirmó.

Bessent, que habló junto a Trump, dijo que daría instrucciones al Representante de Comercio de Estados Unidos y al Departamento de Comercio para que iniciaran investigaciones sobre cómo sancionar a España.

El Gobierno español dijo que Madrid "es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo".

"También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa".