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El difícil equilibrio de Trump: negociar con Irán en medio de la presión de los "halcones republicanos"

El mandatario ha rotado sugerencias de un pronto pacto con amenazas de nuevos ataques, mientras no aclara su postura sobre las sanciones.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 19:36 hrs.

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<p>El difícil equilibrio de Trump: negociar con Irán en medio de la presión de los "halcones republicanos"</p>

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