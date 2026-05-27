El difícil equilibrio de Trump: negociar con Irán en medio de la presión de los "halcones republicanos"

El mandatario ha rotado sugerencias de un pronto pacto con amenazas de nuevos ataques, mientras no aclara su postura sobre las sanciones.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra atrapado entre la exigencia de Teherán de que cesen los ataques y se le brinde ayuda financiera, y la presión de los halcones republicanos para “terminar el trabajo”, o al menos para no firmar un mal acuerdo.

Hasta el momento, ese dilema ha impedido alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, provocado que los mensajes de la Casa Blanca oscilen entre promesas de un acuerdo inminente y amenazas de reanudar las operaciones militares.

A esto se suma el desafío que representa para el mandatario el haber criticado duramente a sus predecesores por firmar o considerar acuerdos similares al que, actualmente, tiene mayores probabilidades de éxito.

“Esto es lo que aumenta la presión sobre el Presidente para que llegue a algún tipo de solución”, dijo Mona Yacoubian, exfuncionaria estadounidense y experta en Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Creo que lograrlo sin que parezca que Irán ha salido victorioso va a ser extraordinariamente difícil”.

En una reunión de gabinete en la Casa Blanca el miércoles, Trump dijo que no aceptaría un mal trato e insistió: “No estamos hablando de ninguna flexibilización de las sanciones, ni dinero, ni nada”. Pero luego añadió: “Cuando se comporten correctamente y hagan lo correcto, les daremos su dinero”.

"Un momento que definirá el legado de Trump"

La Casa Blanca está sopesando un acuerdo provisional que priorizaría la apertura del estrecho de Ormuz, posponiendo las conversaciones sobre temas nucleares, así como sobre el programa de misiles convencionales de Irán y su apoyo a grupos afines. Esto se debe principalmente a la presión a corto plazo para reducir los precios de la energía, lo que alimenta el descontento en Estados Unidos.

Las críticas entre los aliados políticos más belicistas de Trump se centran en que la urgencia por poner fin a la guerra podría llevar al Presidente a cerrar un mal acuerdo y que tiene más sentido bombardear Irán para que abra el estrecho en lugar de proporcionarle a Teherán un salvavidas económico.

“Nos encontramos en un momento que definirá el legado del presidente Trump”, declaró el senador Roger Wicker de Mississippi, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, en un comunicado el 22 de mayo. “Su instinto lo ha llevado a terminar el trabajo que comenzó en Irán, pero está siendo mal aconsejado al buscar un acuerdo que no valdría ni el papel en el que está escrito”.

Mike Pompeo, quien se desempeñó como secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, comparó el acuerdo que el mandatario está considerando con el "manual de estrategias" utilizado por los funcionarios de Obama en el acuerdo de 2015, argumentando que "no representaba en absoluto el principio de 'Estados Unidos Primero'". Esto provocó una réplica del jefe de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien dijo que Pompeo "debería callarse la boca y dejar el trabajo de verdad a los profesionales".

“El presidente Trump es muy sensible a las críticas que recibe de la derecha, lo cual, hasta cierto punto, es difícil de entender porque el presidente Trump ha demostrado tener un control tan firme sobre el Partido Republicano”, dijo Michael Singh, un funcionario de la Casa Blanca centrado en Oriente Medio durante la presidencia de George W. Bush, que ahora trabaja en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente. “Sin reabrir el estrecho, obviamente, es difícil para Trump calificar el conflicto como un éxito, como una victoria”, dijo Singh.

Los negociadores iraníes también han exigido acceso a los fondos congelados, lo que plantea la posibilidad de que un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra acabe proporcionando un alivio de las sanciones o una inyección de efectivo para Teherán, algo que Trump también ha criticado.

Trump también ha tenido que superar las expectativas creadas por su propia administración desde que lanzó la guerra, con funcionarios estadounidenses que afirman constantemente que Irán está desesperado por un acuerdo y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declarando una "victoria aplastante" hace casi dos meses.

“La forma en que el presidente ha gestionado la guerra ha limitado sus opciones a la escalada o la humillación”, dijo Kori Schake, exfuncionario estadounidense que ahora trabaja en el American Enterprise Institute. “Así que creo que, para evitar ambas, probablemente prolongará las negociaciones”.