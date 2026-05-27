Trump asegura en reunión de gabinete que nadie controlará el estrecho de Ormuz y que EEUU vigilará la zona

Las declaraciones del mandatario siembran dudas sobre un avance inmediato en las negociaciones entre Washington y Teherán.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que ninguna nación controlará el estrecho de Ormuz, rechazando las exigencias de Irán de administrar esta crucial ruta energética.

“Nadie lo va a controlar. Son aguas internacionales”, declaró Trump este miércoles en la Casa Blanca, en el marco de la reunión de gabinete que lidera. “El estrecho va a estar abierto para todos” y Estados Unidos “vigilará” la zona.

El mandatario no detalló qué medidas adoptaría Estados Unidos para garantizar el libre tránsito de embarcaciones por esta vía marítima, cerrada desde el inicio de la guerra. Irán ha mantenido un bloqueo sobre el estrecho y las navieras comerciales han evitado intentar cruzarlo.

Dudas sobre un pronto acuerdo

Las declaraciones de Trump siembran dudas sobre un avance inmediato en las negociaciones entre Washington y Teherán, pese al optimismo de los mercados luego de que ambas partes reportaran progresos en los últimos días. El estatus del estrecho sigue siendo uno de los principales puntos de fricción.

El petróleo mantenía sus pérdidas durante la jornada, mientras los inversionistas continuaban apostando por un eventual acuerdo, pese a las señales contradictorias provenientes de ambos lados.

Trump indicó además que Estados Unidos “no está satisfecho” con las negociaciones para poner fin a la guerra, que ya se extiende por casi tres meses, y advirtió que “quizás tengamos que volver y terminarla”, sin aclarar si se refería a nuevas acciones militares.

“Irán pensó que iba a desgastarme esperando”, afirmó el mandatario. “‘Lo vamos a hacer esperar, tiene las elecciones de medio mandato’. No me importan las elecciones de medio mandato. Miren lo que pasó anoche”, agregó, en referencia a las victorias de candidatos que recibieron su respaldo en elecciones primarias del Partido Republicano en Texas.

Sus comentarios se produjeron luego de que la televisión estatal iraní informara sobre un borrador de acuerdo de paz temporal, según el cual el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz podría volver a la normalidad dentro de un mes desde su entrada en vigencia. La Casa Blanca calificó ese reporte como falso.

Pese a todo, tanto Irán como Estados Unidos han señalado que las conversaciones, mediadas por países como Pakistán y Qatar, avanzan favorablemente. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que “ha habido algunos avances e interés, y veremos en las próximas horas y días si es posible seguir progresando”.

La postura iraní

Irán ha mantenido “contactos indirectos con los estadounidenses”, declaró en Rusia Ali Bagheri-Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. “Hasta que no acordemos todos los temas, consideramos que no hemos acordado nada”.

La autoridad persa agregó que “se implementará un procedimiento completamente distinto” para el tránsito por Hormuz y que Irán y Omán están negociando ese mecanismo.

Una delegación iraní regresó recientemente a Teherán tras intensas conversaciones en Doha que habrían mostrado avances importantes, según un diplomático con conocimiento de las negociaciones.

Las conversaciones, coordinadas con Estados Unidos, se centraron en el estrecho de Ormuz y el uranio altamente enriquecido de Irán. También se discutió el tema de los fondos iraníes congelados como parte de un eventual acuerdo definitivo, señaló el diplomático, quien pidió reserva de identidad por tratarse de conversaciones privadas.

Enfrentado a presiones internas para terminar un conflicto que ha elevado la inflación y los precios de la gasolina, además de amenazar las opciones electorales de su partido en las elecciones legislativas de noviembre, Trump ha insistido en que no apresurará un acuerdo.