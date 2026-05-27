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Trump asegura en reunión de gabinete que nadie controlará el estrecho de Ormuz y que EEUU vigilará la zona

Las declaraciones del mandatario siembran dudas sobre un avance inmediato en las negociaciones entre Washington y Teherán.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 13:36 hrs.

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<p>Trump asegura en reunión de gabinete que nadie controlará el estrecho de Ormuz y que EEUU vigilará la zona</p>

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