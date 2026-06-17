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El piso ahora es 1%: Banco Central aplica clara baja a proyección de PIB para el año, pero entra el 3% en sus cálculos para el mediano plazo
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El fondo de US$ 300.000 millones al que accedería Irán tras un pacto nuclear y que complica el discurso triunfalista de Trump

Este miércoles trascendió que la mitad del monto ya está comprometido y que estados del Golfo, Asia, Sudamérica y África han acordado financiamiento de privados. En tanto, el titular de la Casa Blanca insiste en que EEUU no pondrá ni un solo peso. "No tenemos ningún fondo", aseguró hoy en el marco del G7.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 07:27 hrs.

Trump Irán guerra medio oriente internacional acuerdo Francisca Guerrero
<p>El fondo de US$ 300.000 millones al que accedería Irán tras un pacto nuclear y que complica el discurso triunfalista de Trump</p>

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