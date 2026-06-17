Este es el borrador del memorándum de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán
Bloomberg difundió el listado de lo acordado, en base a una copia del documento al que tuvo acceso. El texto incluye detalles sobre la apertura de Ormuz, el fondo de US$ 300 mil millones al que accederá Irán y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.
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