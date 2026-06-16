Con el cinturón apretado: los consumidores en Chile reducen su gasto en primeros tres meses del año
El Consumer Insights de Kantar Worldpanel mostró una baja en el volumen de compra y en el gasto durante el período de enero y marzo.
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La inflación se hizo notar en las elecciones de los consumidores al partir el año.
De acuerdo con el Consumer Insights de Kantar Worldpanel del primer trimestre, el volumen de compra mostró una baja anual de 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior, llegando a su menor nivel desde junio-septiembre de 2024.
En esa misma línea, el gasto también disminuyó y pasó de marcar una expansión de 3,5% del trimestre anterior a 2,6%.
Todo esto impulsado por la inflación de la propia canasta básica del estudio, que se ubicó en 5,0%.
“En la participación en el gasto del hogar, vemos como alimentos se mantiene como la canasta con mayor porcentaje, es decir, el último año móvil marzo a marzo de este año, vemos como el 50% del gasto del hogar se va a la categoría alimento”, explicó la country manager en Kantar Chile-Worldpanel division, María Paz Román.
María Paz Román, country manager en Kantar Chile-Worldpanel.
A continuación se ubicó lácteos, que explicó un 11%, bebestibles el 17%, cuidado del hogar 11%, y el 8% a cuidado personal.
Por producto, se observó que cervezas tuvo un descenso de 4,5%, seguido por pañales (-3,2%) y cecinas y detergentes (-2,0%, cada una por su parte.
En el área de cuidado personal, las cremas faciales registraron un alza tanto en gasto como en volumen, con 4,9% y 3,7%, respectivamente.
De esta forma, el consumo se restringe en todas las canastas a excepción de belleza.
Esta categoría, señaló la ejecutiva, “es resiliente al menor gasto y el menor consumo que están teniendo los hogares; y, por otro lado, tenemos un petfood (alimentos de mascotas) que a pesar que en volumen cae, crece mucho en valor porque es un segmento que está priorizándose”.
Menos frecuentes y en formato pequeño
Durante el primer trimestre también se observó una caída de 5% en la frecuencia de compra, al mismo tiempo que las unidades por acto subieron 4%.
“La caída de las compras de consumo masivo se ven netamente por una disminución en frecuencia de compra. O sea, tienes un shopper que está visitando menos veces los puntos de venta”, explicó Román.
El comportamiento se notó principalmente en la categoría de alimentos, con una baja de 7% en su frecuencia, pero un alza de 6% en sus unidades por acto.
Así, el hogar unipersonal sigue redefiniendo la compra, cuyo formato pequeño y a granel lideró con el 51% de la preferencia, seguido por medianos con 32,5%.
En paralelo, se observó un alza anual desde el 6,9% a 9,2% en la misión de compra en la categoría de consumo inmediato y una baja de 23,5% a 21,5% en las de proximidad.
Por zona del país, quienes más están contrayendo su canasta son consumidores de la zona norte, con un descenso de 9,2% en su volumen de compra; seguido por el sur, que marcó una baja de 8,1%.
En la Región Metropolitana se registraron disminuciones en Puente Alto, Maipú y La Florida, mientras que Santiago sur exhibió un aumentóo de 11,1%.
Además, por el promedio de tipos de canales que visitaron los compradores fue de 8,9 con el canal moderno que sigue liderando con un 61,4% de las preferencias de compras.
De estos, los hipermercados continúan encabezando con el 30,3% del gasto, seguido por el supermercado (17,2%).
Por su parte, el canal tradicional alcanza casi el 40% del gasto muy de la mano de supermercados regionales y distribuidoras.
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