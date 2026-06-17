Gigante BHP inicia proceso para vender todas sus líneas de transmisión eléctrica en Chile para enfocarse en cobre

BHP sumaba cerca de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión en sus tres operaciones: Escondida, Spence y Cerro Colorado (en suspensión operativa). Foto: Bloomberg.

Según confirmaron fuentes a DF, la transacción contemplaría la totalidad de estos activos replicando la jugada que hizo el año pasado en Australia.

En medio de su estrategia para enfocarse en el core (núcleo) de su negocio, la gigante minera BHP se alista para vender sus líneas de transmisión eléctrica en Chile, las mismas que abastecen de energía a sus icónicas operaciones ubicadas en el norte del país: Escondida, Spence y Cerro Colorado (hoy en cierre temporal).

Si bien se trata de una alternativa que la australiana viene evaluando hace años y que no es raro de escuchar para actores del mundo eléctrico, fuentes de mercado conocedoras de la operación confirmaron a Diario Financiero que la decisión ya está tomada y que el proceso avanza tanto en forma como fondo.

De hecho, de acuerdo con estas mismas fuentes, la transacción -que sería por el total de dichos activos- estaría avaluada en torno a los US$ 1.500 millones y, en el mejor de los escenarios, podría concretarse este mismo año.

Eso sí, como aún está en una etapa inicial, falta definir una serie de engranajes clave, como la estructura de la venta, completar el due diligence y determinar eventuales condiciones con el futuro comprador.

Según información del sector, BHP sumaba cerca de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión en sus tres operaciones: Escondida, Spence y Cerro Colorado (en suspensión operativa).

Respecto de quiénes serían los principales interesados en hacerse de estos activos, expertos en el rubro mencionan que, en primer lugar, estarían las empresas de transmisión, pero marcan que “cualquiera del mundo eléctrico se podría interesar, porque se trata de la compra de algo que tiene demanda de energía asegurada”, haciendo alusión a las faenas mineras de la empresa.

En ese sentido, como potenciales interesados emergen inversionistas institucionales, que ya son accionistas de empresas como la transmisora Transelec.

Asimismo, destacan que las proyecciones del sector minero y del cobre en particular le agregan un atractivo adicional a los activos eléctricos de BHP.

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El foco puesto en minería

La jugada de enajenar estos activos no es nueva. A fines de 2025, la gigante minera acordó la venta del 49% de sus activos de transmisión eléctrica utilizados por su negocio de hierro en Australia a la filial Global Infrastructure Partners (GIP) de la gestora de fondos y activos más grande del mundo, BlackRock, por un total de US$ 2.000 millones.

Aunque la estructura del acuerdo no sería la misma en Chile, el movimiento da cuenta del reenfoque estratégico que ha llevado adelante la compañía hacia el sector del cobre y potasa, lo que la llevó a salir del negocio del petróleo y a reestructurar el del carbón.

Un experto minero comenta que “hace mucho sentido que BHP se quiera separar de sus líneas en Chile para enfocarse exclusivamente en el core de su negocio actual, que ya no es el hierro, sino que el cobre”.

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