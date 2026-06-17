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Gigante BHP inicia proceso para vender todas sus líneas de transmisión eléctrica en Chile para enfocarse en cobre

Según confirmaron fuentes a DF, la transacción contemplaría la totalidad de estos activos replicando la jugada que hizo el año pasado en Australia.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

BHP Transmisión Eléctrica Energía electricidad Patricia Marchetti Minera cobre
<p>BHP sumaba cerca de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión en sus tres operaciones: Escondida, Spence y Cerro Colorado (en suspensión operativa). Foto: Bloomberg.</p>

BHP sumaba cerca de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión en sus tres operaciones: Escondida, Spence y Cerro Colorado (en suspensión operativa). Foto: Bloomberg.

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