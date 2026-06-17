Gigante BHP inicia proceso para vender todas sus líneas de transmisión eléctrica en Chile para enfocarse en cobre
Según confirmaron fuentes a DF, la transacción contemplaría la totalidad de estos activos replicando la jugada que hizo el año pasado en Australia.
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En medio de su estrategia para enfocarse en el core (núcleo) de su negocio, la gigante minera BHP se alista para vender sus líneas de transmisión eléctrica en Chile, las mismas que abastecen de energía a sus icónicas operaciones ubicadas en el norte del país: Escondida, Spence y Cerro Colorado (hoy en cierre temporal).
Si bien se trata de una alternativa que la australiana viene evaluando hace años y que no es raro de escuchar para actores del mundo eléctrico, fuentes de mercado conocedoras de la operación confirmaron a Diario Financiero que la decisión ya está tomada y que el proceso avanza tanto en forma como fondo.
De hecho, de acuerdo con estas mismas fuentes, la transacción -que sería por el total de dichos activos- estaría avaluada en torno a los US$ 1.500 millones y, en el mejor de los escenarios, podría concretarse este mismo año.
Eso sí, como aún está en una etapa inicial, falta definir una serie de engranajes clave, como la estructura de la venta, completar el due diligence y determinar eventuales condiciones con el futuro comprador.
Según información del sector, BHP sumaba cerca de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión en sus tres operaciones: Escondida, Spence y Cerro Colorado (en suspensión operativa).
Respecto de quiénes serían los principales interesados en hacerse de estos activos, expertos en el rubro mencionan que, en primer lugar, estarían las empresas de transmisión, pero marcan que “cualquiera del mundo eléctrico se podría interesar, porque se trata de la compra de algo que tiene demanda de energía asegurada”, haciendo alusión a las faenas mineras de la empresa.
En ese sentido, como potenciales interesados emergen inversionistas institucionales, que ya son accionistas de empresas como la transmisora Transelec.
Asimismo, destacan que las proyecciones del sector minero y del cobre en particular le agregan un atractivo adicional a los activos eléctricos de BHP.
El foco puesto en minería
La jugada de enajenar estos activos no es nueva. A fines de 2025, la gigante minera acordó la venta del 49% de sus activos de transmisión eléctrica utilizados por su negocio de hierro en Australia a la filial Global Infrastructure Partners (GIP) de la gestora de fondos y activos más grande del mundo, BlackRock, por un total de US$ 2.000 millones.
Aunque la estructura del acuerdo no sería la misma en Chile, el movimiento da cuenta del reenfoque estratégico que ha llevado adelante la compañía hacia el sector del cobre y potasa, lo que la llevó a salir del negocio del petróleo y a reestructurar el del carbón.
Un experto minero comenta que “hace mucho sentido que BHP se quiera separar de sus líneas en Chile para enfocarse exclusivamente en el core de su negocio actual, que ya no es el hierro, sino que el cobre”.
Megaproyecto Vicuña logra incentivo tributario en Argentina: inversión inicial es de US$ 9.700 millones
Un espaldarazo clave acaba de recibir uno de los proyectos de cobre más grandes del mundo y el mayor de la historia de Argentina: Vicuña, desarrollado en partes iguales por las gigantes BHP y Lundin. Se trata de la inclusión de la iniciativa al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones -conocido como RIGI-, lo que le otorgará beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años.
Así, con el visto bueno del comité evaluador, el megaproyecto ubicado en la frontera con Chile, específicamente en la provincia de San Juan, logró asegurar el progreso de la iniciativa, cuya inversión inicial es de US$ 9.700 millones y se estima que podría alcanzar los US$ 18.000 millones.
“Este proyecto generará exportaciones por más de US$ 2.600 millones al año y más de 30.000 empleos directos e indirectos”, celebró a través de su cuenta de X el ministro trasandino de Economía, Luis Caputo. “Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo. Más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos”, agregó en el mensaje reposteado por el Presidente Javier Milei.
Vicuña es un proyecto binacional que contempla integrar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol con áreas mineras que se extienden desde la frontera hasta la Región de Atacama en Chile, donde se ubican las principales faenas cupríferas de Lundin: Caserones y Candelaria. Asimismo, los planes consideran que el mineral extraído saldrá por los puertos chilenos hacia los mercados mundiales.
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