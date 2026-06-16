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El piso ahora es 1%: Banco Central aplica clara baja a proyección de PIB para el año, pero entra el 3% en sus cálculos para el mediano plazo
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Histórico Kiosco Roca de Punta Arenas busca dejar atrás la crisis, invierte $ 300 millones en una fábrica propia y se enfoca en el delivery

Tras el fin de la mayoría de sus franquicias y los cierres de la pandemia, la empresa estuvo al borde de la quiebra. Hoy, las aplicaciones de reparto representan 50% de su facturación y proyecta una nueva fase de expansión, pero esta vez, restringida a la Región de Magallanes, con un nuevo local propio en Puerto Natales.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 09:20 hrs.

gastronomia Punta Arenas Magallanes empresas inversiones comida regiones
<p>Histórico Kiosco Roca de Punta Arenas busca dejar atrás la crisis, invierte $ 300 millones en una fábrica propia y se enfoca en el delivery</p>

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