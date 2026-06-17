Un alivio que adelantó Quiroz: los combustibles experimentarán fuertes bajas este jueves de hasta $ 107 en gasolinas y $ 118 en el diésel
El anuncio del acuerdo para un fin del conflicto en Medio Oriente empujaron la baja en los precios locales.
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Novedades para el bolsillo que fueron adelantadas a inicio de semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, trajo el más reciente informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que anunció este miércoles una tercera baja consecutiva para los combustibles de uso vehicular.
En concreto, será el diésel el que anotará la mayor baja, con $117,5 promedio por litro. Asimismo, las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentarán caídas de $ 95 y $ 106,7 respectivamente.
De esta forma, las nuevas cifras se ubican como las más cuantiosas desde el 26 de marzo, cuando un ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) significó alzas de $ 382 en promedio para las gasolinas, y $580 para el diésel.
“Quiroz está cumpliendo su palabra”
Asimismo, el economista y director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, adelantó nuevas caídas de precios para el siguiente período, en la semana del 6 de julio, apoyado por la inminente firma del memorando que pone fin al conflicto de Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, restableciendo rutas de paso para el comercio petrolero.
“Las próximas tres bajas, que son 18 de junio, 9 de julio y 30 de julio, deberían sentirse de forma importante en el mercado interno. $ 100 más o menos en junio de este año, $ 100 en el 9 de julio y una cifra menor el 30 de julio”, aseguró el economista.
Hermann mencionó además la importancia de los parámetros utilizados por el mecanismo estabilizador, el que en su opinión “va a reflejar de forma rápida la baja del petróleo internacional en el mercado interno, y eso demuestra que el ministro Quiroz está cumpliendo su palabra”.
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