Quiroz anticipa una baja en torno a los $110 en los combustibles esta semana: “La guerra termina, los precios empiezan a bajar”

El ministro de Hacienda sostuvo que con la disminución de esta semana “el diésel va a acumular ya una baja de $200 desde que esto partió y subió $600, así que ya es una baja de 1/3 del total”.

El anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un cese al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz fue comentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien anticipó que los efectos en los precios de los combustibles se van a comenzar a notar desde esta semana cuando el jueves se anuncie una rebaja en el diésel de $ 110 por litro y un valor similar en las bencinas.

"Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar y las bencinas están bajando, los precios internacionales también van a bajar en Chile”, dijo el secretario de Estado tras participar en el comité político ampliado en La Moneda.

Y agregó “¿Qué es lo que esperamos? Nosotros esperamos que en el próximo decreto que va a empezar a regir a contar de este jueves tengamos una baja en el diésel del orden de los $110 por litro y las bencinas en algo similar” y aclaró que “esto va a ir evolucionando dependiendo de que se concrete el acuerdo”.

El ministro explicó que “lo que vamos mirando siempre son los precios internacionales y acá hablamos siempre con la verdad. Cuando subieron los precios tuvimos que subirlo en el monto en que subieron los precios afuera. Ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando”.

Recordó que “con esta baja el diésel va a acumular ya una baja de $ 200 desde que esto partió y subió $ 600, así que ya es una baja de 1/3 del total. Y la gasolina que no había bajado va a bajar algo entre $ 90 y $ 100 por litro”, reafirmando que la baja será traspasada en igual monto en que ocurra a nivel internacional.

Dijo que “nosotros tenemos que dictar el decreto con los cálculos y después finalmente sale el precio final y es el precio final va a salir el jueves. Esto se mueve cada tres semanas, por lo tanto, esta baja inicial va a durar tres semanas. Y en tres semanas más, si los precios han seguido bajando, van a seguir las bajas”.

Enfatizó que “es una buena noticia para Chile, se alivia el bolsillo de las personas y nos permite también confirmar una vez más las cosas que dijimos: los precios subieron por la guerra. La guerra termina, los precios empiezan a bajar”.

El ministro de Hacienda también se refirió a las críticas recibidas luego de la entrevista en DF al Cierre, donde confrontó los dichos del exPresidente Gabriel Boric, respecto al nivel de deuda, y que hoy también fueron rechazados por el extitular de Hacienda, Mario Marcel, quien cuestionó que Quiroz señalara que la administración anterior los últimos meses administró las finanzas como si fuera un “quiosco”.

Hoy Quiroz indicó que “mire, hubo una crítica a mi lenguaje, pero yo quiero decirles y cualquier persona que haya escuchado lo que dije, mi lenguaje son los datos. Ese es mi lenguaje. Yo hablé con los datos y los datos hasta alturas hablan por sí solos”.

Agregó que “yo siempre mantengo un tono que busca ser el adecuado. Este fue un tema que yo no puse arriba de la mesa, es un tema que lo levantó el exPresidente Boric y yo contesté con datos; nos referimos siempre a los datos y no a los adjetivos. Yo no he criticado al ministro anterior, sencillamente estoy mostramos los datos”.

Recordemos que el pasado viernes Boric compartió un gráfico en redes sociales en el que se destacaba que durante su mandato el endeudamiento fiscal creció solo un 3,7%. Frente a esto, Quiroz aseguró: “Le diría al Presidente con mucho respeto que no ofenda la inteligencia de los electores, todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos, llevando el capital de trabajo del Estado a cero y dejando la caja en cero. O sea, administrando en los últimos meses como si fuera un quiosco”.

Marcel hoy en radio Infinita sostuvo que “lo del quiosco lo considero un exabrupto. La verdad es que no recuerdo a algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje, especialmente refiriéndose a un exPresidente de la República”.