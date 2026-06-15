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Quiroz anticipa una baja en torno a los $110 en los combustibles esta semana: “La guerra termina, los precios empiezan a bajar”

El ministro de Hacienda sostuvo que con la disminución de esta semana “el diésel va a acumular ya una baja de $200 desde que esto partió y subió $600, así que ya es una baja de 1/3 del total”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 12:45 hrs.

Jorge Quiroz guerra combustible Rodolfo Carrasco
<p>Quiroz anticipa una baja en torno a los $110 en los combustibles esta semana: “La guerra termina, los precios empiezan a bajar”</p>

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