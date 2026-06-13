¿Derecho a sala cuna? Solo 10% de las empresas en Chile tiene contratadas 20 o más mujeres
OCEC UDP en conjunto con ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago analizaron la situación en el país.
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El mercado laboral femenino sigue mostrando señales de deterioro. Así lo reveló la última edición del informe Zoom de Género, elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el cual advierte que las mujeres están enfrentando un deterioro laboral mayor al observado entre los hombres.
El informe identificó dos grupos especialmente afectados. El primero, las jóvenes. La tasa de desocupación de las menores de 24 años se disparó hasta 28%, la cifra más alta desde junio-agosto de 2020, en plena emergencia sanitaria.
El aumento anual fue de 2,2 puntos porcentuales, muy por encima del alza registrada por el desempleo total.
El segundo grupo involucra mujeres en edad fértil que viven en hogares con niños menores de dos años. En este segmento el desempleo subió de 8,8% a 10,2% en 12 meses, un incremento de 1,4 puntos porcentuales, el doble del aumento observado entre aquellas que no están en esa situación.
La necesidad del cambio
Todas estas cifras, a juicio de los autores, refuerzan la necesidad de avanzar en una reforma de sala cuna.
Hoy la obligación de financiar dicha opción recae sobre las empresas que tienen 20 o más trabajadoras contratadas.
Según el análisis, esta regla genera un costo asociado específicamente a la contratación de mujeres y puede transformarse en un desincentivo para su incorporación laboral.
De hecho, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Laboral (Encla) 2023, apenas un 10,3% de las empresas tiene 20 o más mujeres contratadas, mientras que el 16,7% cuenta con 20 o más hombres.
En las empresas medianas, casi la mitad (44,7%) tiene menos de 20 trabajadoras, proporción que cae a solo 7,4% en el caso de los hombres.
El estudio también detecta que entre las empresas que superan el umbral de 20 trabajadoras, una proporción relevante no tiene contratadas mujeres con hijos menores de dos años (26,3%).
En las pequeñas empresas, esa situación alcanza al 50,5% de los casos.
“Al demostrar con este zoom que el aumento anual del desempleo en las mujeres con niños menores de dos años fue el doble que en aquellas que no los tienen, tenemos la expectativa de que el gobierno le pondrá discusión inmediata a este proyecto de ley que ayudará al empleo de esas mujeres”, dijo la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann.
“Nuestra evidencia demuestra como nunca la urgencia de este tema, el cual es un proyecto país y tenemos que sacarlo adelante sin dilación ante el dramático desempleo femenino”, añadió.
Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, se debe avanzar en una Sala Cuna Universal que promueva la participación laboral femenina y la corresponsabilidad. Pero, efantizó, “para que sea viable en el tiempo es fundamental asegurar reglas claras: certeza en los costos, un aporte empresarial acotado y un sistema con un rol garante del Estado, que permita una implementación gradual, equilibrada y sostenible”.
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