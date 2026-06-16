Red de clínicas veterinarias chilena abrirá 50 centros nuevos y prepara aterrizaje en Perú y Colombia

Latamvet, fundada por Francisco Del Río y Diego Silva, ha ido sumando como inversionistas a la familia Stengel, Kinza Capital, el grupo estadounidense Mission Pet Health, Juan Carlos Jobet, Javier Álvarez, Pedro Pablo Errázuriz y Agathe Porte.

Sumar 50 clínicas veterinarias más en un plazo de cuatro años es la meta que se ha fijado LatamVet, compañía fundada por Francisco Del Río y Diego Silva que está tejiendo una red de centros de salud animal en Chile, pero con las maletas listas para llegar a Perú y Colombia.

Los primeros pasos de la empresa como tal se remontan a 2020, cuando comenzaron a entrar en la propiedad de clínicas veterinarias, sin comprar el 100% necesariamente. El modelo -basado en experiencias estadounidenses-, explica Del Río, hoy CEO de LatamVet, tiene sus fundamentos en que se trata de un negocio muy atomizado, en el que, generalmente, son médicos veterinarios que son los dueños de la clínicas, sin expertise en la administración del negocio.

“La idea de nosotros es ser partners de ellos, donde cada uno hace lo que sabe hacer mejor. Ellos se dedican a la parte médica y nosotros nos dedicamos a toda la parte de management (administración) y eso hace que el negocio crezca de manera mucho más eficiente”, plantea.

Según cuenta Del Río, estiman que en Chile hay unas 2 mil clínicas veterinarias y casi el total de ellas son ubicaciones únicas. Por eso, asegura que LatamVet, que suma seis locales a su haber y pretende completar la decena durante este 2026, ya se estaría convirtiendo en la cadena más grande cumpliendo ese objetivo.

50 clínicas y 2 países más

Las líneas dibujadas por Del Río han sido respaldadas por distintos inversionistas: de hecho, desde un principio, la empresa contó con el apoyo de Mission Pet Health, entidad ligada a Mike Cooper, el principal referente de este rubro en EEUU. Y como publicó DFMAS en 2024, también ingresaron a LatamVet como inversionistas los exministros Juan Carlos Jobet (Minería y Energía) y Pedro Pablo Errázuriz (Transportes); un family office alemán; y la directora de empresas Agathe Porte.

La lista ha seguido engrosándose y en un nuevo levantamiento de capital se sumaron la familia Stengel, controladores de PacificBlu; el fondo de inversión Kinza Capital; y el empresario Javier Álvarez.

La apuesta no es solo a nivel de capital: el socio fundador de Kinza, Carlos Marín Olalla, y Mark Stengel Uslar se sumaron al directorio de la empresa, con la idea de sumar experiencia en el desarrollo del negocio. Ellos se sumarán a la fundadora de KeyClouding, Fabiola Escuer; el veterinario y consultor español que fundó las clínicas Openvet, José Luis Blásquez; y los dos socios fundadores de LatamVet.

Stengel afirmó que esta entrada busca acompañar una etapa de expansión para consolidarse en la industria veterinaria. Y esa etapa tiene metas ambiciosas.

La firma invertirá US$ 27,5 millones para ampliar la red a 56 clínicas. El plan contempla hacer honor al nombre de la empresa e, idealmente el próximo año, empezar con el proceso para aterrizar en Perú y Colombia. “LatamVet es porque siempre pensamos esto a nivel latinoamericano”, recuerda Del Río.

El boom

Los planes de expansión, por supuesto, se sustentan en un desempeño que, en los primeros años del negocio, han visto muy positivo, asegura Del Río.

“El 2024 crecimos alrededor de 50%, el año pasado como 25% y este año vamos creciendo a la fecha como 20%”, detalla. Hoy, ya con seis clínicas, la empresa está facturando cerca de $ 4.500 millones en los últimos doce meses.

Todo esto, de la mano de un comportamiento de una sociedad en que, como define Del Río, “todo el mundo tiene mascotas y se preocupa más de ellas”.

En contraste del récord negativo que marcó 2025 para la tasa global de fecundidad en Chile, cerrando el año en 0,97 hijos por mujer, la cantidad de mascotas ha ido en alza y ya en 2022 las cifras oficiales contabilizaban más de 8 millones de perros y 4 millones de gatos en el país.

La oficina local del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) estima que solamente el mercado de alimentos para mascotas ronda los US$ 1.400 millones. En tanto, la gerenta general del laboratorio de salud animal Zoetis en la región, en entrevista con DF, señaló que este mercado ya alcanza cerca de US$ 150 millones en Chile y otros US$ 110 millones en Perú.

Un análisis de la firma de geointeligencia Xbrein muestra que desde 2021 las tiendas de mascotas han crecido un 71%, superando las 3.130 ubicaciones. El gasto potencial mensual en estas tiendas, cuantifica Xbrein, es de $ 200 mil millones, un 50% de lo que avanza esta estadística en las farmacias. Así, un hogar ABC1, en promedio, gastaría más de $ 80.000 en tiendas de mascotas al mes.