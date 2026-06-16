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Red de clínicas veterinarias chilena abrirá 50 centros nuevos y prepara aterrizaje en Perú y Colombia

Latamvet, fundada por Francisco Del Río y Diego Silva, ha ido sumando como inversionistas a la familia Stengel, Kinza Capital, el grupo estadounidense Mission Pet Health, Juan Carlos Jobet, Javier Álvarez, Pedro Pablo Errázuriz y Agathe Porte.

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 14:09 hrs.

Martín Baeza
<p>Francisco Del Río y Diego Silva, fundadores de Latamvet.</p>

Francisco Del Río y Diego Silva, fundadores de Latamvet.

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