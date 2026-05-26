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Humanización de las mascotas explica apuesta de firma de salud animal Zoetis en Chile y Perú

Mariana Cestau, gerenta general de Zoetis para Chile y Perú proyectó que el mercado chileno mantendrá tasas de crecimiento cercanas al 8% en los próximos años.

Por: Karen Flores

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 10:18 hrs.

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<p>Humanización de las mascotas explica apuesta de firma de salud animal Zoetis en Chile y Perú</p>

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