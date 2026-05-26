Humanización de las mascotas explica apuesta de firma de salud animal Zoetis en Chile y Perú

Mariana Cestau, gerenta general de Zoetis para Chile y Perú proyectó que el mercado chileno mantendrá tasas de crecimiento cercanas al 8% en los próximos años.

Tras alcanzar una facturación por US$ 9.500 millones en 2025, la compañía de salud animal Zoetis apuesta este año en seguir capturando el crecimiento del segmento de animales de compañía, negocio que hoy representa el 68% de su facturación global.

De acuerdo con Mariana Cestau, gerenta general de Zoetis para Chile y Perú, el dinamismo del mercado ha estado impulsado por una creciente humanización de las mascotas y una mayor preocupación por su salud y bienestar, tendencias que han acelerado la expansión de la industria en la región.

En conversación con DFSUD, la ejecutiva señaló que en mercados latinoamericanos como el de Chile, el segmento de salud animal ya alcanza cerca de US$ 150 millones, mientras que otros como el mercado peruano ronda los US$ 110 millones. En ese contexto, proyectó que el mercado chileno mantendrá tasas de crecimiento cercanas al 8% en los próximos años, mientras que Perú avanzará hacia una etapa de mayor estabilización.

“La regulación en Chile es mucho más rigurosa que en Perú, lo que hace más complejo el ingreso de productos genéricos. En el mercado peruano existe una mayor presencia de este tipo de productos, por lo que las dinámicas competitivas y la presión por precios son bastante más intensas”, señaló la ejecutiva.

-¿Qué factores influyeron en el crecimiento registrado por la compañía en 2025?

-El año pasado cerramos con una facturación de US$ 9.500 millones, donde gran parte de esa cifra estuvo impulsada por el segmento de animales de compañía, que representó el 68% de los ingresos, mientras que el 31% correspondió a animales de producción. El área de animales de compañía ha experimentado cambios muy importantes en el último tiempo, impulsados por la creciente tendencia de incorporar mascotas en los hogares, la humanización de los animales y una mayor preocupación por su salud y bienestar, factores que han llevado a que este mercado crezca a una tasa más acelerada.

-Tras las cifras obtenidas en 2025, ¿cuáles son las expectativas para este año?

-A nivel global, proyectamos un crecimiento de 6% para la compañía este año. En Latinoamérica, y particularmente en Chile, el mercado experimentó un boom en 2021 debido a la pandemia, cuando muchas personas comenzaron a dedicar más tiempo y cuidado a sus mascotas. Hoy, ese crecimiento se está estabilizando y alcanza una tasa anual cercana al 8%. Por ello, en Chile esperamos mantener una tasa de crecimiento en torno a esa cifra en los próximos años. Por otro lado, en Perú proyectamos una expansión un poco menos acelerada que en Chile, donde esperamos que el mercado se estabilice por completo. Esperamos que el mercado total relacionado con el cuidado de mascotas en ese país -incluyendo salud, alimentación y otros servicios- alcance los US$ 600 millones hacia 2034.

-¿En qué se diferencia el mercado de Chile con respecto al peruano?

-Si bien los tamaños de los mercados no son tan diferentes, el mercado en Chile está cerca de los US$ 150 millones de dólares y el de Perú en US$ 110 millones. La regulación en Chile es mucho más rigurosa que en Perú, lo que hace más complejo el ingreso de productos genéricos. En el mercado peruano existe una mayor presencia de este tipo de productos, por lo que las dinámicas competitivas y la presión por precios son bastante más intensas que en Chile. Acá también hay producción nacional de productos de marca que compiten con nosotros, pero dentro de un mercado considerablemente más regulado.

-¿Qué estrategias van a seguir este año para consolidar ese 8%?

-El mercado chileno es bastante maduro, pero todavía tiene potencial de crecimiento que esperamos seguir desarrollando en los próximos años. En esa línea, continuaremos fortaleciendo nuestro pipeline de productos, con lanzamientos innovadores como anticuerpos monoclonales para el tratamiento del dolor asociado a la osteoartritis en mascotas.

-¿Qué desafíos aún enfrenta la compañía para consolidar su crecimiento en la región?

-Evidentemente, la guerra sí nos afecta. Somos una compañía global y nuestros medicamentos se producen en una de nuestras 28 plantas alrededor del mundo. Luego, esos productos deben ser trasladados a los distintos países de destino, lo que implica costos logísticos asociados al uso de petróleo y que hoy se han vuelto más complejos. En ese contexto, uno de los principales desafíos es mantener los productos a un costo accesible para los tutores, de manera que más mascotas puedan tener una buena calidad de vida, sin traspasar completamente los incrementos de costos que estamos enfrentando.

Por ello, vamos a continuar innovando y desarrollando medicinas, diagnósticos y tratamientos cada vez más avanzados, incorporando inteligencia artificial y nuevas tecnologías para entregar mejores herramientas a los médicos veterinarios y permitir tratamientos más oportunos y efectivos, tanto para animales de producción como de compañía.