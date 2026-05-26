Avianca aumentará vuelos entre Colombia y Europa hasta 67 frecuencias semanales para la temporada estival

Según lo informado por la compañía, la medida tiene como objetivo responder al aumento en la demanda de viajes internacionales y seguir fortaleciendo la conectividad del país con destinos estratégicos del continente europeo.

Avianca, la línea aérea colombiana parte del grupo Abra, anunció un incremento en sus vuelos correspondientes a las rutas entre Colombia y Europa para la temporada de verano 2026.

De acuerdo con lo informado por la compañía a través de un comunicado, la firma pasará a operar un total de 67 frecuencias semanales entre el país cafetero y el viejo continente con el objetivo de responder al aumento en la demanda de viajes internacionales y seguir fortaleciendo la conectividad del país con destinos estratégicos del continente europeo.

En esa línea y a partir de junio, la ruta Bogotá-Barcelona duplicará su capacidad, pasando siete a 14 frecuencias semanales durante la temporada.

Asimismo, la ruta Bogotá-Madrid sumó dos vuelos semanales adicionales, alcanzando las 28 frecuencias semanales (es decir, cuatro vuelos diarios), operación reforzada que, según la empresa, se prolongará durante los meses de junio, julio y agosto para cubrir el pico de la temporada alta.

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Adicionalmente, la compañía reactivará su ruta estacional Madrid-San Salvador con una oferta de cuatro frecuencias semanales directas, alternativa que busca fortalecer la conectividad entre Europa y Centroamérica sin escalas, ampliando el portafolio de opciones para los clientes en ambos lados del Atlántico.

Por otra parte, las rutas Cali-Madrid y Medellín-Madrid mantendrán sus niveles de operación habituales con tres y cuatro frecuencias semanales, respectivamente. Lo mismo con las conexiones directas entre Bogotá-Londres y Bogotá-París, que continuarán operando de manera consistente con siete frecuencias semanales cada una.

“Este crecimiento en nuestra operación para la temporada de verano, sumado al regreso de nuestra ruta estacional Madrid-San Salvador, refleja la relevancia de nuestra operación intercontinental y posiciona nuestra oferta como una de las más atractivas y eficientes para volar entre Europa y Latinoamérica. Son en total 67 frecuencias semanales que estamos seguros aportarán a seguir consolidando el turismo, el reencuentro familiar y los negocios entre ambos continentes”, afirmó Catalina Nannig, vicepresidente de Ventas de Avianca.