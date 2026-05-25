Gobierno de Colombia impulsa acuerdo entre Ecopetrol y Venezuela para estabilizar costo de alimentos

La iniciativa contempla una inversión por US$ 274 millones de parte de la petrolera colombiana para subsidiar fertilizantes durante 2026.

En medio de la guerra en Medio Oriente y ante la proximidad del fenómeno de El Niño, el gobierno de Colombia, a través de los ministerios de Minas y Energía y de Agricultura, propuso un memorando de entendimiento con Venezuela para avanzar en una estrategia conjunta junto a Ecopetrol y la productora de fertilizantes Monómeros.

La iniciativa busca estabilizar los precios de los fertilizantes en Colombia, proteger la producción agrícola nacional y reforzar la seguridad alimentaria del país.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el acuerdo responde a las presiones internacionales generadas por la guerra en Irán y las afectaciones sobre el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz, escenario que podría elevar los costos para el sector agrícola y aumentar el precio de los alimentos en distintos países de la región.

En esa línea, el memorando plantea establecer una hoja de ruta de cooperación binacional enfocada en la compra de insumos, procesos de maquila para mezclas y el fortalecimiento de los canales de distribución de fertilizantes en Colombia.

Como parte de esta estrategia, Ecopetrol realizaría una inversión de 1 billón de pesos colombianos (US$ 274 millones), provenientes del adelanto de dividendos, recursos que serían destinados a subsidiar fertilizantes durante 2026 y proteger la capacidad productiva del sector agrícola colombiano.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el acuerdo busca enfrentar el alza internacional de los fertilizantes y resguardar la producción nacional de alimentos.

“Este memorando de entendimiento con Venezuela busca garantizar fertilizantes asequibles para el campesinado y defender la producción nacional de alimentos”, afirmó el secretario de Estado.

Según Palma, uno de los focos de la iniciativa será avanzar en las gestiones para que Ecopetrol venda de manera directa azufre a Monómeros y facilitar así la operación estratégica impulsada por el gobierno colombiano.