Regulador mexicano golpea la mesa por alianza entre Rappi y Banorte: impone multa a ambas firmas por concentrar negocios sin autorización

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) sancionó a ambas empresas con US$ 1,15 millones en el marco de una alianza efectuada desde julio de 2020, en la que el grupo financiero mexicano obtuvo facultades para intervenir en decisiones relacionadas con el negocio de tarjetas de crédito de la firma de origen colombiano.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México sancionó a Rappi y al Grupo Financiero Banorte con una multa conjunta por 19,9 millones de pesos mexicanos (US$ 1,15 millones) por realizar una concentración de negocios sin contar con autorización previa del organismo.

De acuerdo con la autoridad, desde julio de 2020 ambas compañías concretaron una operación mediante la cual Banorte obtuvo facultades para intervenir en decisiones relacionadas con el negocio de tarjetas de crédito de Rappi, sin esperar la resolución oficial de la comisión.

Dicha operación se enmarcó en el joint venture que ambas empresas constituyeron para crear “Tarjetas del Futuro”, sociedad bajo la cual posteriormente lanzaron la tarjeta de crédito RappiCard, donde tanto la plataforma de origen colombiano como Banorte mantenían una participación de 50%.

A través de un comunicado, la CNA explicó que este tipo de procedimientos forman parte del denominado “control previo de concentraciones”, mecanismo que busca proteger a consumidores y empresas de potenciales condiciones anticompetitivas.

En esa línea, la autoridad agregó que "cuando dos empresas se concentran, esa decisión puede cambiar los precios, la calidad y las opciones que encontramos todos los días al adquirir un producto o contratar un servicio y, una vez ejecutada la operación, sus efectos pueden ser difíciles de revertir".

Por ello, enfatizó que la legislación mexicana exige que determinadas operaciones sean notificadas y aprobadas antes de concretarse, una obligación que no corresponde ni a un trámite opcional ni a una formalidad menor, sino que a “un deber legal que aplica por igual a todas las empresas. Al evitar cumplirla, las partes ponen en riesgo a los consumidores y empresas que la ley busca proteger”.

La sanción ocurre pocos meses después de que Banorte concretara la compra de la totalidad del negocio que maneja las tarjetas de crédito RappiCard por US$ 50 millones, operación que tuvo lugar en diciembre de 2025.

Respuesta de las partes

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo financiero mexicano señaló estar en “desacuerdo total” con la sanción y que continuará evaluando “con sus asesores los términos y argumentos que sustentan la multa”.

De acuerdo con el banco, en su momento se notificó a la hoy extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre el acuerdo con Rappi y que dicha concentración había sido revisada y aprobada por la propia CNA en 2021.

"En el marco de la Autorización Inicial, Cofece no cuestionó aspecto alguno relacionado con el Financiamiento o el paquete de garantías", señaló Banorte.

Aunque la compañía descartó un impacto significativo de la multa en materia operativa o financiera, aseguró que evaluará los medios de defensa para impugnar la sanción, la cual será ejecutable una vez que se concluya el proceso correspondiente, lo que puede tardar hasta dos años a partir de la presentación de la demanda de amparo.

Por su parte, desde Rappi un portavoz de la empresa aseguró que respetarán a las autoridades y al marco legal aplicable en México”. “Reiteramos nuestro compromiso con nuestros usuarios, con el mercado mexicano y con la colaboración continua con las autoridades regulatorias, siempre en apego a la legislación vigente”, agregó.

¿Qué es RappiCard?

RappiCard fue lanzada por ambas compañías en 2021 como una tarjeta de crédito Visa y un producto sin anualidad ni comisiones por uso para sus usuarios.

La alianza formó parte de la expansión de los servicios financieros digitales en México, especialmente en productos enfocados en canales móviles y estrategias de adquisición digital de clientes.

Por ello, la misma ha apostado por una estrategia de adquisición y retención de usuarios basada en herramientas tecnológicas que analizan el comportamiento de los clientes en tiempo real y optimizan la toma de decisiones crediticias.

En marzo de 2025, Banorte informó que RappiCard superó las 1,1 millones de tarjetas emitidas.