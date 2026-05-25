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Regulador mexicano golpea la mesa por alianza entre Rappi y Banorte: impone multa a ambas firmas por concentrar negocios sin autorización

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) sancionó a ambas empresas con US$ 1,15 millones en el marco de una alianza efectuada desde julio de 2020, en la que el grupo financiero mexicano obtuvo facultades para intervenir en decisiones relacionadas con el negocio de tarjetas de crédito de la firma de origen colombiano.

Por: Karen Flores

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 14:03 hrs.

México Colombia Rappi regulador Multas antimonopolios Economía latinoamericana economía internacional empresas Karen Flores
<p>Regulador mexicano golpea la mesa por alianza entre Rappi y Banorte: impone multa a ambas firmas por concentrar negocios sin autorización</p>

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