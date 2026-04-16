¿Delivery de seguros? El acuerdo entre Southbridge y Rappi para ofrecer pólizas
La primera milla de la alianza se corrió en marzo, cuando la aseguradora ofreció la contratación del SOAP a través de la aplicación.
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Un nuevo acuerdo se fraguó en la industria aseguradora. La compañía de seguros de capitales canadienses Southbridge selló una alianza con la plataforma de delivery Rappi. ¿El objetivo? Ofrecer pólizas a través de la aplicación, con un proceso de contratación más fluido.
La primera milla de la alianza la observaron algunos usuarios de la app en marzo, cuando se comercializó el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), oferta que continúa vigente a través de ese canal. Esa etapa, dice la aseguradora, ofició como un plan piloto que fue evaluado de forma positiva por las partes.
El gerente comercial de líneas personales de Southbridge, Juan Guillermo Cid, comentó a DF que “esta alianza con Rappi nos permite estar más cerca de las personas, integrándonos en su día a día con una oferta de seguros simple, digital y accesible. Es un canal muy potente para que más personas puedan protegerse y vivir con mayor tranquilidad”.
"Estamos generando innovación en un espacio tradicional como la industria de los seguros, aprovechando los datos y el conocimiento que tenemos de nuestros clientes para ofrecerles seguros mucho más personalizados", agregó el gerente general de Rappi Chile, Domingo Lama.
Más oferta
El acuerdo se cerró con miras al largo plazo, por lo que no solo será el SOAP el único producto que se ofrecerá a través de la aplicación por parte de Southbridge. La aseguradora considera estima que la alianza posee mucho potencial, pues le permite acceder a segmentos del mercado que, estiman, no conocen del todo la oferta de seguros que existe en la industria.
Por ello, durante los próximos meses comenzarán a desplegarse de manera gradual más pólizas, que incluyen varias líneas, como, por ejemplo, el lanzamiento de seguros para vehículos motorizados, viajes y mascotas. También incorporarán productos de salud, como oncológicos y accidentes personales. El objetivo es que el segundo semestre de este 2026 se encuentre toda la oferta disponible, aunque se espera que el próximo año se incorporen otros seguros.
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