Aseguradoras cerraron 2025 con récord de ventas de pólizas para vehículos: se emitieron más de 4 millones de seguros

Sin considerar el SOAP, la industria alcanzó cifras nunca vistas. La mayor oferta fue uno de los motores del crecimiento.

Uno de los negocios más relevantes en la industria de seguros generales es la línea de vehículos.

Este producto voluntario, que no considera al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), indemniza los daños que afecten a los automóviles como consecuencia de un accidente, robo o hurto, además de proteger si existen daños a terceros.

El año pasado, este segmento se anotó un récord en términos de seguros comercializados. Las aseguradoras totalizaron 4.182.519 de pólizas emitidas, la mayor cifra desde que hay registro en los datos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).

Según los números del gremio, ello significó un crecimiento de 10,8% respecto de las 3.775.047 que se suscribieron en 2024.

De este modo, la industria de seguros generales alcanzó primas en este segmento por UF 33 millones, anotando un 26% de participación de la prima total del sector durante el año pasado.

El incremento de las pólizas vendidas también va en línea con el alza en el parque automotor en el país, que el año pasado alcanzó los 6.951.716 automóviles, un 3,3% superior a los 6.727.472 que se registraron en 2024.

10,8% creció la emisión de seguros voluntarios de vehículos.

Los motivos del alza

En la industria explican que parte de las razones del crecimiento obedecen a que los potenciales asegurados hoy encuentran mejores ofertas de pólizas.

Del mismo modo, también apuntan a que la mayor contratación de las pólizas responde al mejor ánimo que existe para contratar un producto de largo plazo.

“El alza ocurre por los mejores precios de las pólizas, que tienen más y mejor oferta. También, porque existe una perspectiva económica mejor que hace tomar una decisión de compra a largo plazo”, explicó a DF la directora técnica y de productos de Reale Seguros en Chile, Andrea Lepe.

Bci Seguros domina el negocio

¿Qué compañías encabezan la venta de seguros voluntarios de vehículos? En primer lugar, y con distancia, Bci Seguros.

El año pasado, la firma suscribió 1.498.372 pólizas, lo que representó un 35,8% de lo que emitió el total de la industria en ese período.

Le sigue HDI, con 913.944 seguros, equivalente a un 21,9% de participación.

Más atrás se ubica Suramericana, con 467.042, con un 11,2% del total de pólizas vendidas por la industria.

Cerrando con la parte alta de la industria en términos de seguros emitidos se encuentra Zurich Chile, con un total de 373.997 suscripciones, con un 9% del sector.