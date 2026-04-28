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Aseguradoras cerraron 2025 con récord de ventas de pólizas para vehículos: se emitieron más de 4 millones de seguros

Sin considerar el SOAP, la industria alcanzó cifras nunca vistas. La mayor oferta fue uno de los motores del crecimiento.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

seguros Pensiones vehículos
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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