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La ingeniosa solución en seguro climático con la que Bad Bunny protegió sus conciertos en Medellín

La posibilidad de fuertes lluvias amenazaba con que tres conciertos agotados en la ciudad colombiana se convirtieran en pérdidas multimillonarias. Pero un equipo transatlántico de corredores de seguros, aseguradoras y meteorólogos desplegó una idea.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 15:12 hrs.

Entretenimiento seguros
<p>Se vendieron unas 145.500 entradas para los tres conciertos de Bad Bunny en Colombia, generando US$23,7 millones. (Foto: Bloomberg)</p>

Se vendieron unas 145.500 entradas para los tres conciertos de Bad Bunny en Colombia, generando US$23,7 millones. (Foto: Bloomberg)

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