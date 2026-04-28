IPSA pierde la marca de 11.000 a medida que se profundiza la venta de acciones chilenas previo a la decisión del Banco Central

Todo esto ocurre mientras los inversionistas están nerviosos por la falta de progreso diplomático entre EEUU e Irán. El petróleo Brent alcanzaba niveles de US$ 110 por barril, los costos de la deuda se encarecían y el dólar global se fortalecía.

Las bolsas en general se iban para abajo este martes, frente a las dudas de Estados Unidos respecto de la última propuesta de paz iraní, y mientras los sectores tecnológicos resienten además el trascendido de que OpenAI no cumplió con las expectativas de resultados.

Después de haber partido la semana en rojo, el S&P IPSA caía 1,8% a 10.926,99 puntos al inicio de la tarde, con lo que toca sus menores niveles del día bajo la marcada influencia de Cencosud (-2,8%), SQM-B (-2,6%) y Falabella (-2,6%).

La caída del IPSA era la más profunda de la región, en medio de una venta general de acciones latinoamericanas. A las 18:00 horas, con el mercado cerrado, el Banco Central de Chile publicará su comunicado de política monetaria, en el que se espera ver una mantención de la tasa clave.

En Wall Street, el Nasdaq perdía 1,3% y el S&P 500 bajaba 0,7%, aunque el Dow Jones subía 0,2%. Según el Wall Street Journal, OpenAI registró un crecimiento de ingresos y nuevos usuarios que están por debajo de sus metas internas, lo que estaría exacerbando las ventas de acciones tecnológicas, previo a que mañana miércoles se conozcan los resultados de Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft.

En general los inversionistas están nerviosos por la falta de progreso diplomático entre EEUU e Irán. El petróleo Brent subía 2,4% a US$ 110,9 por barril, los costos de la deuda se encarecían y el dólar global se fortalecía, en medio de la espera de la respuesta de Washington a la última propuesta iraní.

"Irán acaba de informarnos de que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras tratan de resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)", publicó Donald Trump esta mañana en su red Truth Social.

El Presidente de EEUU abordará el asunto "muy pronto", afirmó este lunes la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Sus líneas rojas con respecto a Irán han quedado muy, muy claras", entre ellas, impedir que Teherán fabrique un arma nuclear, señaló.

Teherán propuso reabrir el estrecho de Ormuz a cambio del fin de la guerra y del bloqueo naval de Washington, postergando las negociaciones nucleares. Algo que no dejó satisfecho a Trump, según fuentes anónimas citadas por el New York Times, lo que posiblemente esté relacionado con el aplazamiento de las tratativas nucleares.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo este lunes a Fox News que la propuesta es "mejor de lo que pensábamos que iban a presentar", pero también planteó: "Creo que aún hay dudas sobre si la persona que la presentó tenía la autoridad para presentar esa oferta".

Al cierre de Europa, hubo leves variaciones mixtas, a la baja en las plazas continentales, y al alza en el caso de las islas británicas.

Previamente, en Asia, el que más cayó fue el japonés Nikkei (-1%), desde sus máximos históricos, seguido de cerca por la bolsa de Hong Kong. El Banco de Japón mantuvo su tasa clave, como se esperaba, pero sorprendió la cantidad de consejeros que votaron por subirla, ante los riesgos inflacionarios que emanan de la crisis en Medio Oriente.