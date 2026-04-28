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IPSA pierde la marca de 11.000 a medida que se profundiza la venta de acciones chilenas previo a la decisión del Banco Central

Todo esto ocurre mientras los inversionistas están nerviosos por la falta de progreso diplomático entre EEUU e Irán. El petróleo Brent alcanzaba niveles de US$ 110 por barril, los costos de la deuda se encarecían y el dólar global se fortalecía.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 12:40 hrs.

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<p>IPSA pierde la marca de 11.000 a medida que se profundiza la venta de acciones chilenas previo a la decisión del Banco Central</p>

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