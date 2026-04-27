Bolsa chilena cierra a la baja mientras el crudo Brent se acerca a US$ 110 por falta de diálogo sobre crisis del golfo Pérsico

Wall Street logró subir en el margen a un nuevo récord, pese a que el petróleo escalaba 2,5% y las condiciones financiaras se endurecieron a nivel global, mientras los inversionistas esperan ver la respuesta de EEUU a una reciente propuesta iraní.

La Bolsa de Santiago partió la semana en baja, viendo que los precios del petróleo se afirmaron en medio del estancamiento de la diplomacia entre Estados Unidos e Irán, aun cuando surgió una propuesta iraní con miras a destrabar el estrecho de Ormuz.

El S&P IPSA cayó 0,4% a 11.130,87 puntos al cierre de este lunes, tras subir fuerte el viernes, pero sin cambiar una negativa semana. Acciones como Bci (-3,9%), Latam (-1,9%) y Falabella (-1,7%) inclinaron la balanza del IPSA.

La caída del índice fue parcialmente compensada por SQM-B (2,4%), que se ha convertido en un "seguro" contra los achaques del conflito en Medio Oriente, por la eventual rotación hacia la electromovilidad. El gigante del litio encabezó los montos transados entre las acciones nacionales, que con un total de $ 100 mil millones diarios fueron menores de lo habitual.

La temporada de resultados del primer trimestre de 2026 ya está andando en el mundo empresarial chileno, y como cada año, las compañías eléctricas del IPSA, junto con Embotelladora Andina y Parque Arauco serán las primeras del selectivo en reportar.

Bolsas internacionales

Al cierre de Wall Street, el Nasdaq (0,2%) y el S&P 500 (0,1%) subieron a nuevos máximos históricos, mientras que el Dow Jones bajó 0,1%. Europa navegó la sesión con pérdidas moderadas, mientras que en Asia destacó el salto del japonés Nikkei (1,4%) a niveles récord.

Al final no hubo conversaciones directas entre EEUU e Irán este fin de semana. Donald Trump anunció que no despachó a sus enviados especiales a Pakistán, quejándose del tiempo gastado y la "confusión" ante las fracturas internas de la república islámica.

El petróleo Brent subía 2,5% a US$ 108 por barril y las condiciones financieras se endurecieron en todo el mundo, mientras el estrecho de Ormuz continúa bloqueado en medio de la falta de progresos diplomáticos.

Los mercados están esperando ver la respuesta de Washington a una propuesta iraní que busca reabrir Ormuz a cambio del fin del bloqueo estadounidense, y pospone las tratativas sobre el programa nuclear del Estado persa. Trump discutió la propuesta hoy con sus asesores, según la Casa Blanca.

Se espera que la semana esté protagonizada por los bancos centrales, pues habrá decisiones de política monetaria el martes (Chile y Japón), el miércoles (EEUU) y el jueves (Unión Europea y Reino Unido).

Y también la temporada de resultados estadounidense promete robarse la atención de los traders, ya que este miércoles (Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon) y jueves (Apple) saldrán casi todas las empresas restantes del grupo de las Siete Magníficas a publicar sus informes trimestrales.