Estados Unidos está analizando la propuesta iraní para terminar con la guerra
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también aseguró que Washington ha establecido líneas rojas en las que se va perseverar.
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La Casa Blanca señaló que funcionarios de Estados Unidos están discutiendo la última propuesta de Irán, pero mantuvo líneas rojas sobre cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de ocho semanas, incluida la prevención de que Teherán obtenga un arma nuclear.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el lunes que el Presidente Donald Trump convocó más temprano en el día a una reunión de funcionarios de seguridad nacional para discutir la propuesta iraní. “Sus líneas rojas con respecto a Irán han sido muy, muy claras”, dijo, agregando que Trump abordará el tema “muy pronto”.
Los comentarios se produjeron después de reportes de que Teherán propuso un acuerdo interino mediante el cual reabriría el estrecho de Ormuz a cambio de que Washington ponga fin a su bloqueo de sus puertos. Esa iniciativa también postergaría negociaciones más complejas sobre el programa nuclear del país.
Visita a Moscú
Por separado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo al Presidente Vladimir Putin que Teherán está comprometido a fortalecer la asociación del país con Rusia.
Araghchi señaló durante una visita a Moscú que el pueblo iraní es capaz de resistir la “agresión de Estados Unidos y será capaz de superarla”, informó el lunes el medio estatal iraní Nour News.
Medios iraníes indicaron el domingo que Araghchi transmitiría al mediador Pakistán que el conflicto podría terminar si los estadounidenses levantan su bloqueo naval, acuerdan un nuevo marco legal para el tráfico a través del estrecho y garantizan que no habrá futuras acciones militares contra la República Islámica.
Irán dijo a Pakistán que las negociaciones sobre su programa nuclear -un tema de más larga data- podrían abordarse más adelante, reportó Axios, citando a un funcionario estadounidense y a dos personas con conocimiento del asunto.
Los traders de petróleo aumentaron sus apuestas alcistas después de que las esperanzas de conversaciones de paz durante el fin de semana se desvanecieran. Los inversionistas siguen enfocados principalmente en una creciente escasez de suministro generada por la virtual paralización de los flujos a través del estrecho.
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