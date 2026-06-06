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Álvaro Soto, director de CENIA y fundador de Zippedi: “El mundo va a cambiar en los próximos cinco años”

Profesor de la UC, doctorado Computer Science en Carnegie Mellon, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), y cofundador de Zippedi, Álvaro Soto lleva más de dos décadas trabajando en una tecnología que el resto del mundo descubrió hace tres años. Acá, su historia y sus pronósticos: robots domésticos en cinco años, un impacto en el empleo que no va a ser el que prometen las empresas y una hipótesis que no descarta, que las máquinas desarrollen autoconciencia.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Álvaro Soto, director de CENIA y fundador de Zippedi: “El mundo va a cambiar en los próximos cinco años”</p>

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