El apetito por riesgo vuelve a la región: volúmenes de transacción en acciones saltan 75% en la zona Chile, Colombia y Perú

Según un reporte de nuam, la capitalización bursátil conjunta alcanzó US$ 532 mil millones al cierre del primer trimestre.

Los mercados bursátiles de Chile, Colombia y Perú comenzaron 2026 con una fuerte recuperación en sus niveles de actividad.

Según los resultados del primer trimestre de nuam, el holding que agrupa a las bolsas de Santiago, Colombia y Lima, los volúmenes negociados en renta variable crecieron 75% frente al mismo período del año anterior.

El mayor dinamismo también se extendió a la renta fija, donde los montos transados aumentaron 29% en el período analizado, mientras que en derivados el avance fue de 21%, en un contexto en nuam atribuyó a una “mayor actividad en los mercados de capitales en la región”.

El repunte tuvo un acompañamiento en las valorizaciones. La capitalización bursátil conjunta de los tres mercados alcanzó US$ 532 mil millones, lo que representó un crecimiento de 43% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Márgenes al alza

El mejor desempeño de los mercados regionales se reflejó directamente en los resultados de nuam. Durante el primer trimestre, los ingresos operacionales de la compañía alcanzaron $ 40,7 mil millones, un aumento de 17% frente al mismo período del año anterior.

Mientras que a nivel operacional, el Ebitda se ubicó en $ 19,8 mil millones, con un incremento de 38%, mientras que el margen Ebitda llegó a 49%, ocho puntos porcentuales por encima del registrado en igual lapso de 2025.

La utilidad neta, en tanto, alcanzó $ 9,7 mil millones, lo que implicó un crecimiento de 47% interanual. Según la compañía, este desempeño reflejó su capacidad para "transformar el crecimiento de los ingresos en una mayor generación de resultados".

El avance del trimestre estuvo respaldado por un desempeño positivo en las distintas líneas de negocio.

La unidad de negociación registró el mayor crecimiento, con ingresos por $ 7,4 mil millones, un alza de 33% frente al primer trimestre de 2025, impulsada por una mayor actividad en renta variable, renta fija y derivados.

En la compra y venta, la unidad de compensación y liquidación alcanzó ingresos por $ 5,9 mil millones, con un crecimiento de 26%. Custodia, la principal línea de ingresos de la compañía que resguarda la seguridad de los títulos, aumentó 12,8%, hasta $ 12,8 mil millones.

Los negocios de ingresos recurrentes también mostraron una evolución positiva. Servicios de valor agregado -como herramientas de análisis, plataformas y soluciones tecnológicas- crecieron un 15%, apoyado por mercados alternativos de financiamiento.

Más actividad regional

La mayor actividad de mercado también se observó en otros indicadores operacionales. Los volúmenes compensados llegaron a US$ 521 mil millones, con un crecimiento de 29%, mientras que los activos bajo custodia alcanzaron US$ 387 mil millones, una expansión de 39% interanual.

Este desempeño estuvo acompañado por un contexto favorable para los mercados regionales, con valorizaciones positivas en los principales índices bursátiles de Chile, Colombia y Perú que continua ejecutando su hoja de ruta para la integración regional. Nuam completó la implementación de su nueva plataforma de negociación de renta variable (Colombia y Perú) y pretende avanzar con su despliegue en Chile, previsto para este mes.

El CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba, señaló al respecto que “los resultados de este trimestre reflejan una combinación positiva entre el dinamismo de los mercados donde opera nuam y la capacidad de la compañía para capturar ese crecimiento a través de una plataforma cada vez más integrada y eficiente”.