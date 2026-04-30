Holding bursátil nuam espera iniciar en junio nueva plataforma tecnológica de negociación de acciones en Chile

Tras comenzar en Perú el lunes pasado y en Colombia durante marzo, la bolsa local será la última en migrar. Sin embargo, la transacción integrada de renta variable entre los tres mercados sigue dependiendo de la regulación.

En las últimas semanas, nuam se anotó un nuevo avance en su camino a unificar las infraestructuras bursátiles de las bolsas de Chile, Colombia y Perú. El pasado lunes, la Bolsa de Valores de Lima comenzó a operar con la nueva plataforma tecnológica de negociación de renta variable desarrollada por Nasdaq, la que ya estaba operando desde marzo en la plaza colombiana.

“Son muy buenas noticias, porque ya se materializa parte del proceso de integración en la operación de renta variable, y va a hacer que tengamos mercados mucho más homogéneos operando en un mismo sistema, con un mismo reglamento, lo que facilita la negociación e información en los diferentes países”, valoró en conversación con DF el presidente de nuam, Mauricio Rosillo.

Y tras Perú y Colombia, “viene Chile en junio, lo que obviamente también requiere de todos los operadores, asunto que está trabajando nuam, con todos los grupos de interés”, como corredoras, inversionistas y reguladores, reveló.

“En las dos próximas semanas, el foco será Chile, y los equipos de nuam estarán enfocados en continuar, esta vez, mucho más uno a uno, reuniones con los diferentes intermediarios, para estar en junio listos con la operación. Es muy rápido”, adelantó Rosillo.

Hacerlo por etapas, explicó el presidente de nuam, busca evitar un big bang para los tres mercados, en que se instaurarán nuevos sistemas de forma simultánea.

De hecho, reconoció, “inicialmente íbamos a salir (con la nueva plataforma) en Colombia en enero, pero finalmente terminamos saliendo en marzo, porque el mercado no estaba listo: necesitaba asimilar y entender bien el cambio, y finalmente adoptaron el sistema, el que hoy realmente está funcionando muy bien”.

Y con la proyección de comenzar las operaciones en Chile en junio, afirmó que “lo que va a ocurrir es que, en el primer semestre, ya vamos a tener la misma plataforma operando en los tres países, y es un gran hito”.

“En las dos próximas semanas, el foco será Chile, y los equipos de nuam estarán enfocados en continuar, esta vez, mucho más uno a uno, reuniones con los diferentes intermediarios, para estar en junio listos con la operación” de la plataforma tecnológica de renta variable.

El peso de la regulación

Pese a los avances, que dejarían a los tres mercados con el mismo sistema y un reglamento único para ellos aprobado, no hay fecha para la integración para las operaciones de renta variable entre Chile, Perú y Colombia. Lo pendiente, aclaró Rosillo, sería la vereda regulatoria.

“Eso requiere un trámite regulatorio, entonces depende de los reguladores”, afirmó.

Señaló que si bien “muchas veces la gente dice que este es un tema que es de responsabilidad de nuam, que tiene una gran responsabilidad de liderar y de promover el proceso, esto requiere la participación de inversionistas, y de los reguladores y supervisores de los tres países, que tienen un rol fundamental para que sea realidad”.

“No puedo decir cómo es el cronograma, pero a grandes rasgos insistiría mucho en la articulación de los temas público-privados, todos los operadores y los diferentes grupos de interés tienen que estar haciendo lo suyo”, recalcó.

En este sentido, destacó que “tener un reglamento único de cómo funciona el mercado, aprobado por los tres reguladores, es un hito muy relevante”.

Enfatizó el objetivo de la integración de los mercados andinos, frente a una alta competencia externa de mercados como los emergentes asiáticos. “Para un inversionista internacional, es mucho más relevante tener un mercado donde se puedan ver los tres países simultáneamente, donde se pueda entrar y salir más rápidamente”, afirmó.

Proyecto del gobierno

Más allá del mercado de capitales, Rosillo apuntó que “los países en Latinoamérica tienen un reto grandísimo: las economías no están creciendo en los niveles de su máximo potencial, y que haya más inversión”.

En esta línea, señaló que las medidas del proyecto de reactivación impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast “están muy bien orientadas, en el sentido de que lo que buscan es establecer políticas que reactiven la economía, que generen crecimiento, que promuevan la inversión de afuera y de acá, y eso, en el mediano y largo plazo, se traduce en mayor crecimiento y en mayor desarrollo económico”.

Para él, el principal impulsor está en los incentivos tributarios -como la eliminación al impuesto a la ganancia de capital y la invariabilidad-, los que “incentivan que la gente vaya al mercado de capitales, que haya mayor transacción, que haya mayor profundidad, y que haya inversión”.

Para cumplir dicho potencial, apuntó que, más que la implementación misma de la batería de medidas, la aprobación legislativa del proyecto sería la llave para desbloquear el impulso.

“Al final, la economía y los mercados se fundamentan en la percepción y en la confianza, (las medidas y su aprobación) son mensajes que podrían generar expectativas positivas” y flujos a Chile en el corto plazo, explicó.

De esta manera, descartó tener preocupación en los plazos en que el proyecto obtenga el visto bueno legislativo. “No creo que si esto se aprueba en un mes o en tres meses, vaya a ser una diferencia sustancial. Lógicamente, si se hace antes, mucho mejor, porque tiene los beneficios más rápido”, apuntó.

Y de aprobarse, “va a dinamizar muchísimo el mercado y las expectativas de crecimiento y de los economistas van a cambiar sustancialmente en el corto y en el largo plazo”, concluyó Rosillo.

Plataforma Scalex y una mirada más a largo plazo