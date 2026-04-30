IPSA abre al alza tras negativa racha por el conflicto en Medio Oriente y Wall Street reacciona a resultados de grandes tecnológicas

Las acciones de Alphabet figuraban como las más premiadas, por el sólido crecimiento de ventas de Google Cloud. Por el contrario, Meta se llevaba la peor parte, tras incumplir las estimaciones de gasto de capital.

Las bolsas occidentales subían este jueves, a medida que se modera el alto nerviosismo de mitad de semana con respecto a la crisis del golfo Pérsico, y los agentes toman nota de los últimos resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses.

El S&P IPSA chileno remontaba 0,7% a 10.929,68 en los primeros negocios, tras cerrar en rojo por tercera sesión. En Wall Street, el Dow Jones recuperaba 0,7% y el S&P 500 seguía plano, al igual que el tecnológico Nasdaq. En Europa, el FTSE 100 saltaba 1,5%, y el Euro Stoxx 50 ganaba 0,4%. Al cierre de Asia, el Hang Seng perdió 1,3% y el Nikkei 1,1%.

Las acciones de Alphabet (7,6%) figuraban como las más premiadas de esta última tanda de resultados de grandes tecnológicas, por el sólido crecimiento de ventas de Google Cloud. Amazon (2,2%), que vio su mayor salto desde 2022 en las ventas de la nube, también vio una buena recepción del mercado.

Por el contrario, Microsoft (-3,3%) caía ante la preocupación de que no esté aprovechando plenamente la demanda de servicios de IA, por un crecimiento de Azure que no se ajustó a las expectativas más exigentes. Meta (-8,9%) se llevaba la peor parte, tras incumplir las estimaciones de gasto de capital.

Atentos a Ormuz

Los mercados siguen atentos a los desarrollos en Medio Oriente, que este miércoles propiciaron una jornada de alta tensión, haciendo que el petróleo Brent superara los US$ 120 el barril por primera vez desde mediados de 2022. Ahora, el precio aflojaba 3,2% a US$ 114, y el dólar global se debilitaba.

Donald Trump ha manifestado que EEUU perseverará en su estrategia de asfixiar a la economía iraní mediante un bloqueo de sus puertos en el estrecho de Ormuz, y que se consideró una breve ola de ataques militares contra la república islámica, tras rechazar su última propuesta de paz.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, instó a no abandonar la tecnología nuclear y de misiles (temas que están en el centro de la discusión con Washington), y a mantener el control del estrecho de Ormuz, según una declaración escrita publicada este jueves.

Publicado esta mañana, el PIB estadounidense mostró un crecimiento de 2% anualizado en la primera estimación oficial del trimestre a marzo de 2026, tres décimas por debajo de lo que habían anticipado en general las encuestas.

También se dio a conocer el informe de gastos en consumo personal, donde el indicador de precios subyacente -conocido como "el dato de inflación favorito de la Reserva Federal"- tuvo un alza de 0,3% mensual, en línea con los pronósticos.

Tal como hizo el Banco de Japón al inicio de la semana, después el Banco Central de Chile y más tarde la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anunciaron este jueves que mantienen las tasas de interés, atentos a los efectos inflacionarios del shock energético producto de la guerra en Medio Oriente.