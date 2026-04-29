Acción de Meta cae más de 5% al cierre tras incumplir estimación de inversión de capital

La firma liderada por Mark Zuckerberg además reportó un alza de 4% interanual en los usuarios activos hasta los 3.560 millones. La cifra también quedó por debajo de lo proyectado por el mercado.

Meta -matriz de Facebook e Instagram, propiedad de Mark Zuckerberg- reportó los resultados correspondientes al primer trimestre del año dando a conocer cifras que decepcionaron al mercado, reflejándose en el valor de la acción en el after market con una baja de 5,6%.

Lo que generó más ruido fue un gasto de capital de US$ 19.840 millones, muy por debajo de la estimación promedio de US$ 27.570 millones que manejaba Wall Street.

De todas maneras, la compañía precisó que el gasto de capital para el año se situará entre US$ 125.000 y US$ 145.000 millones, rango superior al que había estamdo previamente de US$ 115.000 a US$ 135.000 millones.

En un comunicado, Meta explicó que "esto refleja nuestras expectativas de precios más altos para los componentes este año y, en menor medida, costos adicionales para los centros de datos con el fin de respaldar la capacidad de los próximos años".

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ya había señalado que su compañía invertirá cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial antes de que termine la década. La firma ha anunciado acuerdos por miles de millones de dólares con Nvidia, Advanced Micro Devices y Broadcom para chips y otros equipos, y está construyendo varios centros de datos de gran escala para respaldar sus esfuerzos.

Usuarios al debe

Tampoco ayudaron las cifras relativas a los usuarios activos mensuales, que llegaron a 3.560 millones, un aumento del 4% con respecto al año anterior. En tanto, el consenso del mercado apuntaba a un total de 3.620 millones.

Por otra parte, la dueña de Instagram y Facebook informó que sus ingresos alcanzaron los US$ 56.300 millones, por sobre las proyecciones del mercado que apuntaban a US$ 55.450 millones.