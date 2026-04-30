La economía estadounidense decepciona con un crecimiento de 2% en el primer trimestre, aunque mejora tras el cierre de 2025
La expansión se queda por debajo del 2,2% previsto por los economistas, pero supone una recuperación tras el débil final del año pasado.
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La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 2% en el primer trimestre, por debajo de las expectativas de Wall Street, a pesar de la recuperación tras un final de año débil hasta 2025.
La cifra publicada el jueves por la Oficina de Análisis Económico (EBA) representa un aumento con respecto al crecimiento del 0,5% del último trimestre del año pasado, pero se sitúa por debajo del 2,2% previsto en una encuesta de economistas realizada por Bloomberg.
Estos datos se publican después de que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra mantuvieran los tipos de interés sin cambios el jueves, mientras las autoridades esperan más pruebas del impacto inflacionario de la guerra en Medio Oriente.
La Reserva Federal también anunció el día anterior que mantendría los costos de endeudamiento sin cambios.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmó que mantener las tasas sin cambios en el 3,75% era una decisión razonable dada la situación económica y la imprevisibilidad de los acontecimientos en Oriente Medio. Añadió: "Seguiremos vigilando muy de cerca la situación y su impacto en la economía del Reino Unido".
El BCE declaró: "Cuanto más se prolongue la guerra y más altos se mantengan los precios de la energía, mayor será el impacto probable en la inflación general y en la economía".
Las decisiones de los bancos centrales se producen en medio de una intensa jornada de publicación de datos económicos que ofrecen una visión de cómo la guerra, que ya dura dos meses, está afectando a Europa y Estados Unidos.
Los datos publicados el jueves mostraron que la inflación en la eurozona aumentó más de lo previsto, hasta el 3%, en abril, debido al impacto de la crisis energética en la economía.
Cifras separadas mostraron que el crecimiento de la eurozona se desaceleró hasta el 0,1% en el primer trimestre.
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