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La economía estadounidense decepciona con un crecimiento de 2% en el primer trimestre, aunque mejora tras el cierre de 2025

La expansión se queda por debajo del 2,2% previsto por los economistas, pero supone una recuperación tras el débil final del año pasado.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 08:51 hrs.

Estados Unidos PIB guerra
<p>La cifra publicada el jueves por la Oficina de Análisis Económico (EBA) representa un aumento con respecto al crecimiento del 0,5% del último trimestre del año pasado. (Foto: Reuters)</p>

La cifra publicada el jueves por la Oficina de Análisis Económico (EBA) representa un aumento con respecto al crecimiento del 0,5% del último trimestre del año pasado. (Foto: Reuters)

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