Amazon reporta el mayor salto en ventas de la nube desde 2022 por la demanda de IA

La unidad de nube de Amazon.com registró su crecimiento trimestral más rápido en más de tres años, impulsada por nueva capacidad en centros de datos y una porción creciente de negocios provenientes de Anthropic y OpenAI.

Aun así, el gasto de capital para ese esfuerzo aumentó a US$ 44.200 millones en el primer trimestre, superando las expectativas de los analistas, una señal de que Amazon está enfrentando costos más altos de lo previsto para esa expansión.

Las ventas de Amazon Web Services, que representa alrededor de una quinta parte de los ingresos de Amazon y la mayor parte de su beneficio operativo, fueron de US$ 37.600 millones durante los primeros tres meses de 2026, un aumento del 28% respecto del año anterior. Es la tasa de crecimiento más rápida desde el segundo trimestre de 2022.

En los últimos meses, Amazon ha invertido en las dos principales startups de IA -OpenAI y Anthropic PBC- en acuerdos que comprometieron a esos laboratorios a gastar más de US$ 100 mil millones en servicios de AWS en los próximos años. Esas alianzas han ayudado a calmar las preocupaciones de los inversionistas sobre la desaceleración del crecimiento de AWS y la falta de Amazon de un producto exitoso de IA para consumidores comparable con ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic o Gemini de Alphabet Inc.

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Aumento en los ingresos

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha dicho que la compañía planea gastar alrededor de US 200 mil millones este año -un aumento del 56% frente a 2025- principalmente en centros de datos, incluidos aquellos personalizados para servicios de IA.

Las acciones mostraron un descenso de 1,99% en operaciones fuera de rueda. El valor del papel subió 14% en lo que va del año.

En conjunto, los ingresos del primer trimestre aumentaron un 17%, hasta US$ 181.500 millones, informó el miércoles la compañía con sede en Seattle en un comunicado. Los analistas, en promedio, estimaban US$ 177.200 millones, según datos recopilados por Bloomberg.