Credicorp Capital ficha a los ex-Security Juan Pablo Lira y Rodrigo Fuenzalida para reforzar áreas de asset y wealth management

Con más de 25 años de trayectoria cada uno en la industria, los ejecutivos se suman a la firma para fortalecer las áreas de gestión de activos y clientes de alto patrimonio en Chile.

Credicorp Capital Chile anunció este jueves la incorporación de dos nuevos ejecutivos para fortalecer áreas clave de su operación local. Se trata de Juan Pablo Lira, quien asumirá como managing director de asset management, y Rodrigo Fuenzalida, que se integrará como executive director de wealth management.

De acuerdo con la firma, estos nombramientos se enmarcan en la estrategia de crecimiento de la compañía en Chile y buscan reforzar sus capacidades en gestión de activos, asesoría patrimonial y desarrollo de soluciones financieras.

Trayectoria

Lira cuenta con más de tres décadas de experiencia en la industria financiera. Es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, y desarrolló gran parte de su carrera en Grupo Security, donde lideró por más de 15 años la Administradora General de Fondos Security.

Según fuentes de la industria, tras la salida de Felipe Sotomayor, el nombre de Lira surgió tempranamente como una de las principales alternativas para asumir el cargo. En el mercado apuntan, entre otros factores, a la relación profesional que ha mantenido con el country head de Credicorp Capital Chile, Hitoshi Kamada.

También ocupó cargos directivos en la asociación gremial de fondos mutuos y, más recientemente, se desempeñó como gerente corporativo de wealth management en Administradora Americana de Inversiones y gerente general de Andina Servicio.

Por su parte, Fuenzalida asumirá la conducción del negocio de wealth management en Chile. Es ingeniero comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica, acumula más de 25 años de trayectoria en el sector financiero, con experiencia en desarrollo de negocios, gestión de equipos y atención de clientes de alto patrimonio. Anteriormente, fue gerente general de Valores Security y lideró la gerencia de negocios de GBV Capitales.

El country head de Credicorp Capital Chile, Hitoshi Kamada, señaló que las incorporaciones responden a la decisión de fortalecer el equipo local y profundizar el desarrollo de dos segmentos considerados estratégicos para la firma: la gestión de activos y el negocio de wealth management.

Con estos nombramientos, la entidad busca ampliar sus capacidades de inversión y asesoría patrimonial, además de fortalecer su relación con clientes e inversionistas en el mercado chileno.