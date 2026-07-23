El dólar sube $10 en los primeros negocios por el fortalecimiento global de la divisa, alza del petróleo y caída en los precios del cobre

Él dólar rompió la resistencia de los $ 940 en los primeros negocios de este jueves.

El dólar subía con fuerza a nuevos máximos del año en las primeras operaciones del jueves en el mercado cambiario chileno, en medio del fortalecimiento global de la divisa, el quinto aumento consecutivo en los precios del petróleo y luego que en Estados Unidos se informó que el número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo estuvo por debajo de lo previsto​​​​​​.

A las 9.15 horas, el dólar cotizaba a $ 947, con un alza de $ 10 desde el cierre del miércoles, según los precios en Bloomberg. El dollar index avanzaba 0,31%, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex bajaba 1,5%, a US$ 6,39 por libra.

Los hutíes, respaldados por Irán, reivindicaron su primer ataque contra buques mercantes en los últimos meses, abriendo oficialmente un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán que mantiene casi totalmente cerrado el estrecho de Ormuz y ya ha perturbado el suministro energético mundial y ha sacudido los mercados de bonos. A primera hora de la mañana, los precios del petróleo suben más de 4% hasta alcanzar US$ 98 en el caso del barril de Brent y US$ 90 en el del WTI.

En paralelo, el Departamento de Trabajo en Estados Unidos informó que el número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo se situó la semana pasada en 187.000, por debajo de lo previsto​​​​​​.

"El dólar rompió la resistencia de los $940, ya que un mercado laboral resiliente reduce la urgencia de la Reserva Federal por recortar las tasas de interés. Mientras el empleo continúe sólido, la Fed tiene menos incentivos para flexibilizar su política monetaria e incluso podría optar por mantener las tasas elevadas durante un período más prolongado", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX. "El escenario externo también continúa respaldando al dólar".

Castillo agregó que a nivel local, el principal factor estructural sigue siendo la posición de los inversionistas no residentes. "Las apuestas contra el peso chileno alcanzan un nuevo máximo de US$ 18.417 millones, consolidando una visión ampliamente favorable para el dólar. Mientras ese posicionamiento permanezca en niveles récord, las correcciones del tipo de cambio probablemente seguirán siendo acotadas y de corta duración", dijo.