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El BCE pausa el alza de tasas pese al nuevo incremento de los precios del petróleo

“La incertidumbre sigue siendo elevada”, señaló el comunicado del central europeo, mientras analistas consideran que dejó la puerta abierta para más restricciones de política monetaria.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 09:24 hrs.

BCE Lagarde tasa de interés precios inflación Energía
<p>El BCE pausa el alza de tasas pese al nuevo incremento de los precios del petróleo</p>

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