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José Ignacio Mujica, vicepresidente ejecutivo de Corfo: "La alternativa de un fondo de fondos siempre ha estado sobre la mesa, y lo estamos evaluando"

Mujica participó en un encuentro y panel organizado junto a la UC, donde señaló que el instrumento buscaría fortalecer la industria del capital de riesgo y atraer inversionistas institucionales y administradoras internacionales.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 14:10 hrs.

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<p>El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Ignacio Mujica, durante el encuentro organizado junto a la UC.</p>

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Ignacio Mujica, durante el encuentro organizado junto a la UC.

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