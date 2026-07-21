José Ignacio Mujica, vicepresidente ejecutivo de Corfo: "La alternativa de un fondo de fondos siempre ha estado sobre la mesa, y lo estamos evaluando"

Mujica participó en un encuentro y panel organizado junto a la UC, donde señaló que el instrumento buscaría fortalecer la industria del capital de riesgo y atraer inversionistas institucionales y administradoras internacionales.

Este martes se realizó el encuentro “Hacia una nueva agenda de innovación para el desarrollo productivo”, organizado por la Universidad Católica (UC) y Corfo. La actividad, que se llevó a cabo en el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, reunió a representantes de los sectores público y privado y de la academia para analizar cómo fortalecer la articulación entre estos actores e impulsar la innovación como motor del desarrollo productivo del país.

En ese contexto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Ignacio Mujica, consultado por DF respecto del proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide) y un fondo de fondos, declinó referirse al tema. No obstante, señaló que Corfo, junto con el Ministerio de Economía, está evaluando impulsar un fondo de fondos para fortalecer la industria de capital riesgo, facilitar la participación de inversionistas institucionales y atraer administradoras internacionales especializadas que inviertan desde Chile.

"La alternativa de un fondo de fondos siempre ha estado sobre la mesa y es algo que nosotros hoy en Corfo, junto con el Ministerio de Economía, estamos evaluando si lo podemos encaminar", afirmó.

Agregó que ya se están reuniendo con actores del ecosistema, fondos extranjeros y, próximamente, con inversionistas institucionales para evaluar su viabilidad. No obstante, indicó que "la solución concreta no la tenemos hoy sobre la mesa".

Mujica también abordó otras prioridades de su gestión. En el corto plazo, dijo que uno de los focos será que más empresas hagan uso de la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo (I+D), reforzando su difusión y simplificando los procesos, especialmente para alcanzar a empresas de menor tamaño. “Hay ideas a nivel del ministerio de mejorarla. Es parte de la conversación, para que se pueda usar más”, comentó.

Además, destacó que Corfo avanza hacia una estructura “más horizontal” entre sus distintas áreas para optimizar la coordinación interna y en la creación de una nueva unidad para centralizar y fortalecer la gestión de datos, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y la medición de resultados.

“Triple hélice"

Durante el encuentro, Mujica también participó en el panel “Articulación para el desarrollo: desafíos y oportunidades en la triple hélice”, junto al presidente de Icare, Renzo Corona, y a la vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UC, María Angélica Fellenberg.

Entre los temas que se abordaron, destacaron la necesidad de construir una agenda de innovación con una mirada de Estado a largo plazo y articular mejor las capacidades de la academia, las empresas y el sector público.

También, hubo consenso en que Chile debe avanzar desde los diagnósticos hacia soluciones concretas para enfrentar desafíos productivos y sociales, además de fortalecer el vínculo entre universidades y empresas desde etapas tempranas de formación.