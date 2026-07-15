Fondo de Vinci Compass compra más de 1% de Masisa en medio de aumento de capital de la compañía
El vehículo superó el 10% de propiedad. La empresa aprobó una inyección de recursos por US$ 75 millones a comienzos de mes.
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En medio del aumento de capital aprobado por Masisa el 2 de julio, uno de sus actuales accionistas incrementó su apuesta por la compañía.
El fondo de inversión “Vinci Compass Small Cap Chile” de la gestora Vinci Compass salió al mercado y adquirió más papeles de la empresa que también se encuentra buscando un socio estratégico.
Según informó la administradora a la Bolsa de Santiago, el vehículo compró 89.046.037 acciones de Masisa, a un valor unitario de $ 8,77 por título. En total, desembolsó $ 780,9 millones por un equivalente al 1,19% de la empresa.
De esta manera, Vinci Compass Small Cap Chile aumentó su posición en la compañía hasta un 10,09%, consolidando su posición como el segundo principal accionista, detrás de los controladores, GN Holding, filial de Viva Trust, el fideicomiso del empresario suizo Stephan Schmidheiny.
La redoblada apuesta del fondo por Masisa se da luego de que, a comienzos de mes, se diera inicio a un proceso de aumento de capital por US$ 75 millones.
El objetivo de la inyección de recursos es “el prepago de pasivos financieros, y de haber excedentes, destinarlos a las operaciones y necesidades generales de la compañía, fortaleciendo su posición de liquidez y estructura financiera en el corto y largo plazo”, precisó la compañía.
La operación contempla la emisión de 21.562,5 millones de nuevas acciones de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de tres años a contar de este jueves.
El aumento de capital, en tanto, ocurre con la búsqueda de un socio e incluso la venta de la compañía, en un proceso iniciado en junio de 2025 a cargo de PwC. Como posible comprador de la empresa corre con ventaja la austriaca Egger, que ya había adquirido la operación en Argentina de Masisa.
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