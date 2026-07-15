Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Fondo de Vinci Compass compra más de 1% de Masisa en medio de aumento de capital de la compañía

El vehículo superó el 10% de propiedad. La empresa aprobó una inyección de recursos por US$ 75 millones a comienzos de mes.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 12:35 hrs.

Fondos de inversión MASISA Acciones Cristóbal Muñoz
<p>Fondo de Vinci Compass compra más de 1% de Masisa en medio de aumento de capital de la compañía</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

El primer movimiento de Ffrench-Davis en CCU: reestructura plana ejecutiva y Matías Bebin asume gerencia de la firma en Chile
2
Mercados

Caso Factop: tribunal sobresee a ocho integrantes de LarrainVial por arista de fondo de deudas de Antonio Jalaff
3
Economía y Política

¿Cómo se modificaron 10 artículos claves de la ley miscelánea ad portas de su recta final en el Congreso?
4
Economía y Política

No se guardó nada: exministro Grau sale a cuestionar proyecto misceláneo en día clave en el Senado
5
Empresas

Fontaine afirma que el proyecto de litio de Codelco y Rio Tinto en el Salar de Maricunga podría ser realidad en ocho años más
6
Empresas

Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
7
Regiones

En Coyhaique “paga el que quiere": conductores con deudas por hasta $ 1,5 millones tienen en jaque al sistema de parquímetros
8
Economía y Política

Radiografía salarial de Chile genera inquietud entre economistas: la mitad de los trabajadores ganó $ 680 mil o menos en 2025
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete