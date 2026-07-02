Junta de Accionistas de Masisa aprueba aumento de capital por US$ 75 millones en medio de búsqueda de socio
La operación contempla la emisión de 21.562,5 millones de nuevas acciones de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de tres años a contar de este jueves.
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En medio de la búsqueda de un socio estratégico para fortalecer su situación financiera, la junta extraordinaria de accionistas de la forestal Masisa aprobó este jueves un aumento de capital por US$ 75 millones, en una operación que contempla la emisión de 21.562,5 millones de nuevas acciones de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de tres años a contar de este jueves.
La histórica fabricante de tableros y revestimientos de madera informó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que las nuevas acciones serán "sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios (las "Nuevas Acciones de Pago")", mientras que el directorio quedó facultado para definir el momento, precio y condiciones de colocación de los títulos.
Según detalló la firma, el directorio podrá ofrecer las acciones a los actuales accionistas, sus cesionarios y terceros, además de realizar los trámites necesarios para inscribir los papeles en el Registro de Valores de la CMF y en las bolsas de valores correspondientes.
En una sesión celebrada inmediatamente después de la junta, el directorio acordó materializar el aumento de capital y avanzar con la emisión de la totalidad de las nuevas acciones aprobadas. La empresa indicó que la definición del precio de colocación y el inicio de la oferta serán postergados hasta que concluya el proceso de inscripción de las acciones ante el regulador o en una fecha posterior, cuando se abra el período legal de opción preferente para los accionistas.
La medida se en medio de una serie de cambios al interior de la compañía, que acumula cuatro años consecutivos con pérdidas. Así, en junio de 2025, Masisa anunció al mercado que su principal accionista, GN Holding, tomó la decisión de iniciar la búsqueda de inversionistas o un socio estratégico, para fortalecer la situación financiera de la empresa. Dicha misión la encomendó a PwC Chile.
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