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Gobierno activa flexibilización del Seguro de Cesantía para trabajadores de la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo

Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) aplicar de inmediato el régimen especial previsto en la legislación.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 12:27 hrs.

Carolina León temporal seguro cesantía
<p>Gobierno activa flexibilización del Seguro de Cesantía para trabajadores de la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo</p>

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