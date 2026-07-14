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Por qué la deuda privada está ganando terreno en los inversionistas retail

De acuerdo con el CEO de la fintech Xcala, David Guzmán, existe un creciente interés en los activos alternativos que se ofrecen a través de fondos.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 10:24 hrs.

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<p>Por qué la deuda privada está ganando terreno en los inversionistas retail</p>

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