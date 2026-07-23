Cadena de supermercados rusa busca ubicaciones para instalarse en Chile con modelo de hard discount

El grupo ruso Torgservis prepara el aterrizaje en Chile de su cadena de supermercados Mere. Actualmente, la compañía está buscando ubicaciones para abrir sus primeros locales en la capital Santiago, con la asesoría de firmas de intermediación inmobiliaria.

De concretar su aterrizaje en el país, se marcaría un nuevo movimiento en el sector de supermercados chileno, el que está presionado por el boom de los locales de descuento (hard discount), que se enfrentan con las cadenas tradicionales.

Precisamente, Mere apuesta por un modelo radical de descuento, que promete precios más bajos y una operación altamente simplificada: sus puntos de venta no disponen de estanterías ni mostradores, y opera con muy pocos dependientes.

Todo el surtido se comercializa desde pallets o cajas, en un concepto de venta conocido como ‘no-frills’ (sin lujos, sin adornos o básico). El principio de ahorro de costos se aplica a todos los aspectos del negocio.

El concepto es conocido internacionalmente como descuento ultraduro, el que se apoya en márgenes de ganancia fijos y reducidos, número limitado de productos en cada categoría y tiendas pequeñas, con cerca de 1.000 metros cuadrados de superficie, sin exceso de inventario y con una reposición rápida.

US$ 18.500 millones factura la industria de supermercados en Chile al año.

Este modelo ha sido probado en diversos países europeos y se basa en la simplicidad de la experiencia de compra: ambientes funcionales, pocos atractivos visuales y foco total en precios competitivos.

Para el consumidor, esto significa abrir más alternativas y variedad y, de concretarse la promesa de precios ultrabajos, con un impacto económico notable en el precio final de la canasta de compra o generando una rebaja significativa en el valor definitivo de la misma.

Mere daría su puntapié inicial en la Región Metropolitana, donde la empresa está buscando locales comerciales, galpones habilitados o infraestructuras habilitables para el rubro supermercado, de 800 metros cuadrados (m2) a 1.000 m2, con espacio para 20 estacionamientos. Según conocedores, ofrece contrato de arriendo a cinco años con opción a renovación automática.

Consultada la empresa a sus sedes en Rusia y EEUU, sobre sus planes en Chile, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El mercado local

En el país, el negocio de los supermercados es dominado por cuatro conglomerados, los que concentran más del 90% de participación de mercado: la estadounidense Walmart (con su marca Lider como estandarte), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel), Falabella (Tottus) y SMU (Unimarc). La industria factura unos US$ 18.500 millones al año.

Hasta hace poco, solo Walmart tenía presencia en el negocio del hard discount en el país con sus locales Ekono. Esta marca desapareció y el lugar lo tomó la división SuperBodega aCuenta de la estadounidense. Además, a fines de 2024, la peruana InRetail adquirió Erbi para impulsar su cadena de descuentos Mass, que hoy supera las 60 tiendas.

Recientemente, se sumó Cencosud con su formato Don Salva, que ya cuenta con cuatro locales y proyecta 40 en una primera etapa. Y el próximo ingreso de PriceSmart -con el primer club de membresía del país- anticipa un entorno aún más dinámico y competitivo en la industria, en la cual también está presente el modelo mayorista, en el que participa Mayorista 10 de SMU.

Trascendió que Cencosud podría debutar en el formato con su bandera Giga, que es la que usa en Brasil, para lo cual ya inició el proceso de registro marcario en Chile.

El origen de la compañía en Siberia y la inspiración estadounidense