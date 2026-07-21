Economistas ponen al temporal en listado de riesgos que enfrenta el ya deteriorado mercado laboral

Agricultura, construcción y comercio aparecen entre los sectores más expuestos en los próximos meses.

Con un mercado laboral que ya venía dando señales de debilidad -con una desocupación de 9,4% entre marzo y mayo-, una pregunta se hizo espacio entre analistas tras el sistema frontal que ha golpeado a distintas regiones del país: ¿Podría ser el factor que termine llevando el desempleo a los dos dígitos?

La respuesta no fue categórica. Si bien ninguno de los expertos consultados desestimó un deterioro adicional, la mayoría planteó que el temporal, por sí solo, difícilmente empujará la desocupación hasta el 10%.

Lo que sí, se reconoció que podría agravar la situación actual, en particular si la recuperación de las zonas afectadas toma tiempo.

La investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, dijo que alcanzar esa cifra “es un riesgo que no se puede descartar”, pero enfatizó que no sería consecuencia exclusiva del evento climático.

En ese escenario, explicó que los daños a la infraestructura, los cortes de suministro y las dificultades de desplazamiento pueden reducir temporalmente la actividad económica y, por ende, la capacidad de contratación. “Si estas interrupciones se prolongan, especialmente entre empresas pequeñas con menor capacidad financiera, podrían traducirse en pérdida de puestos de trabajo”, dijo.

En su opinión, el temporal constituye “un factor adicional que aumenta la probabilidad de que el desempleo continúe subiendo durante el invierno”, pero su magnitud dependerá de cuánto demore la normalización de las actividades y de la velocidad con que se implemente un plan de recuperación.

Por eso, enfatizó que la respuesta pública debe orientarse “no solo a reconstruir infraestructura, sino también a sostener la continuidad de las empresas y acelerar la recuperación de sus ingresos”.

Una visión algo matizada expuso el investigador del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, José Acuña, para quien los efectos laborales del temporal serán “de segundo orden”, por lo que el impacto sobre la tasa de desempleo debería ser acotado.

Esto, explicó, debido a que la paralización de actividades ha sido transitoria, salvo en algunos rubros. “Este evento climático no cambia los factores estructurales que impactan el mercado laboral, como es el magro dinamismo de la actividad y los efectos del alza de los costos laborales”, expresó.

En la misma línea, el investigador de Horizontal, Franco Antonucci, consideró improbable que el sistema frontal provoque un salto hasta el 10%.

Para llegar a ese nivel precisó que unas 60 mil personas tendrían que perder su puesto de trabajo. “Y eso es demasiado”, aseguró.

Sí reconoció que habrá impactos sobre algunos sectores específicos, pero de una magnitud insuficiente para generar un incremento de la tasa nacional de desocupación hasta los dos dígitos.

Los rubros impactados

Donde sí existe consenso entre los analistas, es que algunas actividades resentirán con mayor intensidad las consecuencias del temporal. Agricultura, construcción, comercio, turismo, transporte y servicios aparecen entre los sectores más expuestos.

En el agro, por ejemplo, los expertos plantearon que las pérdidas de producción podrían reducir la demanda por mano de obra durante los próximos meses.

A su vez, la construcción enfrentaría una paralización inicial de obras, aunque luego podría transformarse en uno de los motores de la recuperación gracias a la reconstrucción.

Considerando esto, más que un aumento en la tasa de desocupación, los economistas prevén que el primer golpe recaerá sobre la calidad del empleo.

Para Cifuentes, en una primera etapa, puede observarse una reducción de las horas trabajadas, suspensión temporal de faenas, ausencias por problemas de transporte y menor actividad laboral. “Este efecto suele ser particularmente fuerte entre trabajadores informales y por cuenta propia, porque sus ingresos dependen directamente de poder trabajar cada día y cuentan con menores mecanismos de protección”, dijo.

Acuña coincidió en que podría producirse una disminución efectiva de las horas trabajadas, debido a la paralización de algunas actividades. De esta forma también podría traducirse en una pérdida temporal de ingresos para los trabajadores independientes, que debieron suspender sus labores durante el temporal.