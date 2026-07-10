Abogado chileno destaca en ranking global de litigantes de Lawdragon

El abogado chileno Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie en Santiago, fue incluido en el ranking 2026 Lawdragon 500 Leading Global Litigators, que reconoce a litigantes y árbitros destacados a nivel internacional. El listado lo incorporó en la categoría de arbitraje internacional.

La guía, que este año llegó a su quinta edición, reúne a abogados especializados en disputas globales, arbitrajes internacionales, litigios transfronterizos, investigaciones y controversias comerciales complejas. Según Lawdragon, la selección se realiza a partir de nominaciones, investigación independiente y consultas con clientes y pares.

La presencia de Díaz de Valdés en el listado vuelve a poner foco en la creciente visibilidad de abogados chilenos en materias de arbitraje internacional, una práctica que ha ganado espacio de la mano de conflictos comerciales, proyectos de infraestructura, energía e inversiones con componentes transfronterizos.

El reconocimiento también refuerza la posición de Santiago como una plaza desde la cual firmas globales y locales participan en disputas de alcance regional, en un mercado legal cada vez más conectado con estándares y rankings internacionales.