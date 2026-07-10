Abogado chileno destaca en ranking global de litigantes de Lawdragon
Noticias destacadas
El abogado chileno Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie en Santiago, fue incluido en el ranking 2026 Lawdragon 500 Leading Global Litigators, que reconoce a litigantes y árbitros destacados a nivel internacional. El listado lo incorporó en la categoría de arbitraje internacional.
La guía, que este año llegó a su quinta edición, reúne a abogados especializados en disputas globales, arbitrajes internacionales, litigios transfronterizos, investigaciones y controversias comerciales complejas. Según Lawdragon, la selección se realiza a partir de nominaciones, investigación independiente y consultas con clientes y pares.
La presencia de Díaz de Valdés en el listado vuelve a poner foco en la creciente visibilidad de abogados chilenos en materias de arbitraje internacional, una práctica que ha ganado espacio de la mano de conflictos comerciales, proyectos de infraestructura, energía e inversiones con componentes transfronterizos.
El reconocimiento también refuerza la posición de Santiago como una plaza desde la cual firmas globales y locales participan en disputas de alcance regional, en un mercado legal cada vez más conectado con estándares y rankings internacionales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
MOP aprueba sobrecosto por más de US$ 61 millones en la autopista Costa Arauco y destraba paquete de nuevas obras en Biobío
El Estado oficializó modificaciones al contrato en un tramo de la ruta 160. Esta nueva inyección de recursos está destinada a ejecutar 23 obras, proyectos de ingeniería y un sistema de videovigilancia con cámaras.
DT revierte polémico criterio sobre acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva
Nuevo dictamen del servicio dejó sin efecto la doctrina emitida a finales de 2025, que había reconocido como un “acuerdo colectivo atípico” el pacto suscrito entre la CTC, Codelco y Agema.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete