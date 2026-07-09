Lawgic Abogados suma como socio a Felipe Corvalán

Su llegada busca reforzar su práctica corporativa y de financiamiento, energía, infraestructura y recursos naturales.

Lawgic Abogados incorporó a Felipe Corvalán como nuevo socio para reforzar su práctica corporativa y de financiamiento, energía, infraestructura y recursos naturales.

El abogado cuenta con más de 17 años de experiencia y ha trabajado en Carey, Linklaters (Londres), Morales & Besa, SunEdison y Moneda Asset Management.

La firma señaló que su llegada busca ampliar la asesoría en financiamiento, M&A y mercado de capitales.