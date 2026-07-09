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Morales & Besa cambia su nombre a 35 años de su fundación para proyectar su próxima etapa: lo revelará antes de fin de año

La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 08:00 hrs.

estudios legales abogados Rodrigo Martínez
<p>Los socios Carlos Silva, Macarena Laso y José Miguel Carvajal.</p>

Los socios Carlos Silva, Macarena Laso y José Miguel Carvajal.

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