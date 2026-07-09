Morales & Besa cambia su nombre a 35 años de su fundación para proyectar su próxima etapa: lo revelará antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
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Los socios del estudio Morales & Besa acordaron dejar atrás el nombre con el que la firma ha sido conocida durante los últimos años para proyectarse al futuro bajo una nueva identidad y nombre que serán revelados antes de fin de año.
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales, la decisión de dejar de utilizarla obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo", sin desconocer la trayectoria y cultura institucional propia del estudio.
“En estudios de abogados que se consolidan comercial, profesional y reputacionalmente la identidad es una decisión estratégica que debe trascender la trayectoria individual de sus miembros, incluyendo sus fundadores. El cambio de nombre se enmarca en la estrategia de posicionamiento institucional que impulsaremos una vez que lo demos a conocer con motivo de nuestro próximo aniversario en que cumpliremos 35 años”, señaló Carlos Silva, socio y presidente del comité ejecutivo.
Para José Miguel Carvajal, socio e integrante del comité ejecutivo, “el cambio que viene evidentemente respetará la trayectoria de 35 años de todos quienes han sido y somos parte de la historia de este estudio y se reflejará en quienes tenemos la responsabilidad de darle continuidad por las próximas décadas. Nuestra convicción es que la marca no puede ser solo herencia fundacional, sino una herramienta de proyección y claridad frente al mercado”.
Por su parte, Macarena Laso, socia administradora y también miembro del comité ejecutivo, “la nueva marca debe asegurar a los clientes que el sello profesional, cultura corporativa y prestigio construidos entre todos quienes integramos este estudio permanecen intactos en la institución, independiente de las decisiones personales de ex socios”.
Para el comité ejecutivo y socios actuales de Morales & Besa, la identidad renovada abrirá espacio a las nuevas generaciones de abogados dentro de una plataforma común. En ese sentido, señaló el estudio, “el cambio preserva el valor reputacional, el posicionamiento en la industria y nos proyecta hacia el futuro en el mercado chileno e internacional”.
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