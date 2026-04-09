Remezón en la industria legal: Guillermo Morales y Eugenio Besa renuncian al estudio que fundaron hace 34 años y nueva generación se hace cargo del bufete
La dimisión se hizo efectiva este lunes 6 de abril y la conducción de la firma quedó en manos de un comité ejecutivo, presidido por Carlos Silva e integrado por José Miguel Carvajal y Macarena Laso.
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Guillermo Morales y Eugenio Besa, los socios que fundaron Morales y Besa en 1992, presentaron su renuncia al estudio tras informar a los otros socios su decisión de continuar ejerciendo la profesión de manera independiente.
La dimisión -conocida tras una publicación de El Mostrador- se hizo efectiva el lunes 6 de abril y marca el cierre de un ciclo de 34 años, "donde ambos profesionales sentaron las bases de un proyecto de crecimiento y profesionalización de uno de los principales estudios de abogados del país", dijo el bufete en un comunicado.
"El proyecto institucional de Morales & Besa y su dirección estratégica continuará siendo responsabilidad del comité ejecutivo, que es la instancia a través de la cual los socios del estudio han tomado históricamente sus decisiones relevantes", precisó la firma.
Cabe indicar que este comité ejecutivo se renovó en noviembre de 2025, fecha a partir de la cual todos los socios del estudio designaron a Carlos Silva como su presidente y eligieron integrantes a José Miguel Carvajal y Macarena Laso, socios del estudio desde hace más de diez años.
“La solidez de este estudio de abogados y su reputación en el mercado es producto de un equipo compuesto por los mejores profesional es en sus respectivas especialidades y un gobierno corporativo conformado por socios que comparten no sólo una visión común sino también un proyecto institucional de largo plazo, lo que nos permitirá continuar asesorando a nuestros clientes con los mismos estándares de excelencia que han caracterizado a este estudio a lo largo de tres décadas”, informó el bufete.
"El comité ejecutivo y los demás socios de Morales y Besa agradecen profundamente a sus fundadores y les desean el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional como abogados independientes", agregó.
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