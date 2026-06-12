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Gonzalo Vial III establece sociedad para criar caballos de raza chilena para el rodeo

Nuevos pasos está dando en el mundo del rodeo -en el que participa desde hace años- Gonzalo Vial Lira, uno de los nietos de Gonzalo Vial Vial, forjador de Agrosuper, fallecido en 2024.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 11:21 hrs.

<p>Gonzalo Vial III establece sociedad para criar caballos de raza chilena para el rodeo</p>

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