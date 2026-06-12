Gonzalo Vial III establece sociedad para criar caballos de raza chilena para el rodeo

Nuevos pasos está dando en el mundo del rodeo -en el que participa desde hace años- Gonzalo Vial Lira, uno de los nietos de Gonzalo Vial Vial, forjador de Agrosuper, fallecido en 2024.

Según registros públicos, el 26 de mayo pasado, Vial Lira concretó la constitución de una sociedad denominada Agrícola Lo Miranda. ¿El objetivo? La crianza, reproducción, cuidado, adiestramiento y preparación de caballos de raza chilena pura, “orientados a la alta competencia en el rodeo chileno, la rienda y otras disciplinas ecuestres tradicionales”.

Personas que conocen a Gonzalo Vial III explican que estando en vida, su abuelo le había dejado la marca y las mantas del famoso Criadero Lo Miranda, pero no los caballos. Y ahora a él se le dio la oportunidad de participar en remates hechos por el propio criadero, y compró caballos para esta actividad.

Gonzalo Vial Lira es uno de los cinco hijos de Gonzalo Vial Concha, que es uno de los cuatro hijos del fundador de Agrosuper. Vial Lira siguió estudios en agronomía y parte de su vida laboral la ha desarrollado en grupo Graneles, ligado a su padre, aunque el rodeo es parte fundamental de su vida, participando activamente de la Federación de Rodeo. Recientemente corrió con José Tomás Meza, con los ejemplares Orégano y Maitén.