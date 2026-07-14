Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados

La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.

A comienzos de 2023, dos edificios del proyecto Cuvée terminaron su etapa de construcción. Eran las dos primeras torres de un conjunto de cuatro que la Inmobiliaria Parque Los Viñedos, del grupo Exxacon, levantó en Peñalolén. La obra -edificios de ocho pisos con 180 departamentos, estacionamientos, bodegas y un local comercial- se construyó con normalidad y parte importante de las unidades ya tenía comprador con una promesa firmada. Solo faltaba la recepción definitiva para poder escriturar y vender las unidades. Pero ese trámite terminó tardando más de 459 días, y por esa espera Exxacon demandó a la Municipalidad de Peñalolén. En su acción judicial, alojada ante el 5º Juzgado Civil de Santiago, exige 101.879 UF (unos US$ 4,5 millones).

Con los dos edificios terminados, la inmobiliaria pidió la recepción ante la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén, que la rechazó once días más tarde. El argumento que entregó el organismo público, dice la demanda -redactada por los abogados Sebastián Yanine y Vanessa Facuse del estudio Escobar Silva Yanine & Facuse-, fue la falta de una Resolución de Calificación Ambiental, ya que el terreno donde se emplaza Cuvée había estado cubierto por una RCA que amparaba proyectos de otras inmobiliarias, y la Corte Suprema la había dejado sin efecto en enero de ese año.

La Dirección de Obras asumió que esa anulación también alcanzaba al proyecto de Exxacon y por eso rechazó el trámite.

Luego, relata el libelo, la empresa fue al Servicio de Evaluación Ambiental y pidió una consulta de pertinencia. Y aunque en junio de 2023 el SEA respondió que Cuvée no estaba obligado a ingresar al sistema de evaluación ambiental, la Dirección de Obras volvió a rechazar la recepción con el mismo argumento. Exxacon consiguió después un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda (Minvu) que estableció que el organismo competente para definir la pertinencia era el SEA y que, descartado el ingreso, la recepción no podía negarse por esa vía.

Pese a eso, afirma la compañía, “la DOM rechazó la solicitud, no solo reiterando la exigencia improcedente de RCA, sino que incorporando además una nueva exigencia que no resultaba aplicable al caso concreto: acreditar la recepción de obras de urbanización”.

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Cuando la Seremi Metropolitana del Minvu, superior jerárquico de la Dirección de Obras, acogió el reclamo de la inmobiliaria en agosto de 2024, la municipalidad quedó obligada a tramitar la solicitud. Finalmente, la recepción se otorgó el 15 de noviembre de ese año. “Con ello se acumuló un retraso de 459 días contado desde el rechazo de 14 de agosto de 2023”, criticó Exxacon.

La inmobiliaria alega que mientras no obtuvieron la recepción, no pudieron escriturar ni entregar los departamentos, y por lo tanto tampoco recibían los pagos para saldar los créditos del proyecto. La mayor parte del monto demandado, 69.171 UF, corresponde a intereses adicionales del crédito con el Banco Santander, y otras 13.119 UF provienen de un financiamiento con Frontal Trust. El resto son gastos de mantención, seguros, contribuciones y comisiones que se extendieron durante la espera.

Además, de las 67 promesas vigentes cuando comenzaron los trámites con la DOM, 40 terminaron en resciliaciones. La demanda se funda en la responsabilidad por falta de servicio, el régimen que rige para el Estado y los municipios cuando un órgano no actúa, actúa tarde o funciona mal y provoca un daño.

Desde la Municipalidad señalaron que los hechos denunciados habrían ocurrido durante la administración de la ex alcaldesa Carolina Leitao. Además, estudian los antecedentes y de ser necesario iniciarán procesos internos para determinar responsabilidades.