Gobierno inicia estudio que definirá una tercera pista y nuevos terminales en Aeropuerto de Santiago

El gobierno comenzó a delinear la próxima gran transformación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB).

Luego de que en marzo quedara desierta la licitación para desarrollar el diseño de su ampliación, la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha un Registro Especial de Consultores, que permitirá convocar a empresas nacionales e internacionales para elaborar el anteproyecto referencial que servirá de base para la tercera concesión del terminal, cuyo inicio está previsto para 2038.

La consultoría será licitada durante 2027, tendrá un presupuesto preliminar de $ 16.000 millones -equivalente a US$ 17 millones- y una duración estimada de 62 meses.

Según explicó la Dirección de Aeropuertos del MOP a DF, el principal objetivo del estudio será “definir las obras necesarias para responder adecuadamente a la proyección de pasajeros y carga para el período 2038-2058, incorporando innovación tecnológica, eficiencia energética y calidad de servicio”. Agregó que la visión es “posicionar nuestro principal terminal aéreo a nivel mundial en términos de infraestructura y de prestación de servicios”.

La consultoría deberá proyectar el crecimiento del aeropuerto durante las próximas dos décadas y definir las inversiones necesarias para responder a la demanda futura. Entre las alternativas que evaluará figuran nuevos terminales de pasajeros y carga, ampliaciones de plataformas, calles de rodaje, estacionamientos para aeronaves, infraestructura para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y una tercera pista.

Sobre este último punto, la Dirección de Aeropuertos señaló que el anteproyecto “definirá todas las obras necesarias para atender la demanda proyectada hasta 2058”, incluyendo “una tercera pista, cuyo plazo de implementación se definirá en base a la saturación de la actual infraestructura durante el desarrollo de la consultoría”.

El estudio también incorporará la evaluación de nuevas tecnologías para automatizar el procesamiento de pasajeros y carga, infraestructura flexible para acompañar el crecimiento de la demanda y sistemas de movilidad interna. Entre ellos destaca la integración del aeropuerto con la futura red de Metro, además de soluciones de conectividad al interior del recinto.

“Un segundo aeropuerto para la RM ha sido descartado para el horizonte en evaluación, luego de haber analizado varias alternativas de ubicación, para complementar las operaciones de AMB, que resultaron ser menos rentables que optimizar y ampliar el actual recinto aeroportuario”, dijo la Dirección de Aeropuertos del MOP.

Se descarta un segundo aeropuerto

Otro de los elementos que despeja el proceso es el futuro aeroportuario de la Región Metropolitana. Consultada por DF, la Dirección de Aeropuertos del MOP descartó que el Gobierno esté impulsando un segundo aeropuerto para Santiago.

“Un segundo aeropuerto para la Región Metropolitana ha sido descartado para el horizonte en evaluación, luego de haber analizado varias alternativas de ubicación, para complementar las operaciones de AMB, que resultaron ser menos rentables que optimizar y ampliar el actual recinto aeroportuario”, señaló la repartición.

En esa misma respuesta, la autoridad confirmó que la expansión del actual aeropuerto requerirá expropiaciones para dar cabida a la infraestructura que finalmente sea definida por la consultoría, aunque el detalle de esos terrenos será determinado durante el desarrollo del estudio.

Respecto del monto que implicará la futura expansión, la Dirección de Aeropuertos indicó que aún no existe una estimación, ya que será la propia consultoría la que establecerá el alcance definitivo de las obras y las inversiones requeridas para ejecutarlas. El cronograma considera finalizar el estudio en 2032, lo que permitirá licitar la tercera concesión con cerca de cuatro años de anticipación al término del contrato vigente, de modo que el futuro concesionario pueda desarrollar la ingeniería definitiva e iniciar las obras una vez que comience el nuevo período concesionado.