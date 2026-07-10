La disputa por los nuevos millonarios: quién está captando el creciente segmento de altos patrimonios en Chile

Los multifamily offices ganan protagonismo en la gestión de grandes patrimonios. Según expertos, los asesores independientes a nivel mundial crecieron 12% en 2025.

El último estudio del banco suizo Julius Baer reveló que en 2025 cerca de 2.600 chilenos alcanzaron un patrimonio neto superior a US$ 1 millón, definido como la suma de activos financieros y reales, incluidos los fondos de pensiones de las AFP, descontando las deudas.

La cifra representó un alza de 3,9% en el número de personas que alcanzó ese nivel patrimonial, por lo que superó el crecimiento registrado por países como México y Brasil, que avanzaron 2,7% y 2,4%, respectivamente, en el período analizado.

A nivel global, en tanto, se creó cerca de un millón de nuevos millonarios, con Estados Unidos aportando casi la mitad del total.

“En Chile, la generación de riqueza reciente se explica por una combinación de emprendimiento, valorización de empresas familiares, minería, energía, real estate, servicios financieros y tecnología, junto con familias que han monetizado activos o profesionalizado su patrimonio”, explicó el asesor financiero independiente y consultor, Andrea Cuomo.

Mientras que, a juicio del director centro familias empresarias en ESE Business School Chile, Jon Martínez, “Chile se posiciona como uno de los tres países de Latinoamérica con más familias y personas con una riqueza superior a US$ 1 millón. Esto se debe al progreso que tuvo Chile desde el gobierno militar”.

Según un estudio de With Intelligence, los activos administrados por estas estructuras superaron los US$ 5,2 billones (millones de millones) en 2025.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Hacia dónde va el patrimonio

Este crecimiento también abrió la duda por quién administra ese patrimonio. Los analistas coinciden en que los multifamily offices se están consolidando como las estructuras que mejor están captando este nuevo flujo de riqueza.

Según Cuomo, las plataformas abiertas, como los multifamily offices y los asesores independientes, crecieron 12% en 2025.

A su juicio, la oportunidad para esta industria está en “pasar de vender productos locales a ofrecer gestión patrimonial integral”.

En la misma línea, Martínez aseguró que “hoy hay un crecimiento no menor de los multifamily offices, porque ellos no cobran comisiones para los dos lados, si no que solo le cobran a su cliente. Es decir, no hay conflicto de interés con las entidades que proveen los productos”.

La expansión de este modelo también se observa a nivel global. Según un estudio de With Intelligence, los activos administrados por estas estructuras superaron los US$ 5,2 billones (millones de millones) en 2025.

El informe estima que este segmento ya representa cerca del 8% de los activos globales administrados por los fondos de pensiones, y que en total, existen 1.632 multifamily offices en el mundo.

De acuerdo con los analistas, ese capital se destina principalmente a diversificación internacional, portafolios líquidos globales, renta fija en dólares, private equity, deuda privada y fondos alternativos. En Chile, la tendencia apunta a migrar hacia esquemas de multicustodia internacional, gestión global y una mayor gobernanza de las inversiones.

En la región, los activos tradicionales representan el 71% de los portafolios, distribuidos entre 33% en acciones y 31% en renta fija. Los activos alternativos explican el 29%, principalmente a través de private equity (17%) y real estate (6%), según With Intelligence.